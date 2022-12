A importância de ter patrocinadores esportivos

Na Europa e nos Estados Unidos, durante a segunda metade do século XIX vários esportes, como, por exemplo, o atletismo, o hipismo e o futebol, surgiram e começaram a evoluir e a ganhar cada vez maior notoriedade.

Foi nesta época que começou a ter força o conceito de patrocínio aplicado ao mundo dos esportes. Um dos primeiros empresários que agiu como sponsor foi John Wisdem. O comerciante, que tinha uma fábrica de roupas masculinas, decidiu em 1850 patrocinar um anuário de cricket, iniciando, sem saber, uma nova forma de promover o desenvolvimento das atividades esportivas através da publicidade.Mais de um século depois, a modalidade de patrocínio continua vigente. Na atualidade a casa de apostas esportivas Betano é um dos maiores patrocinadores do mundo, cuja influência atinge não apenas equipes europeias, mas também de outras regiões do mundo.

Por quê é importante contar com patrocinadores esportivos

Não existe apenas um motivo que dê conta da importância que tem para os times e clubes de esportes contar com patrocinadores de suas atividades, senão que as razões são múltiplas. Primeiramente, os patrocínios ajudam a associar os ideais e os valores principais de uma determinada marca a uma instituição esportiva ou de equipe. O objetivo de que os usuários visualizem essas organizações como entidades parceiras que compartilham uma idêntica visão sobre as disciplinas e a importância de praticá-las de forma profissional, consciente e responsável.

Além disso, as companhias que agem como sponsors aproveitam o patrocínio para aumentar seu reconhecimento de marca entre a audiência, contando com a possibilidade de chegar a aqueles usuários que devem ser interpelados de acordo com a estratégia de comunicação da marca.Finalmente, para os times, os patrocinadores são parceiros que ajudam ao desenvolvimento do clube, tanto em termos de notoriedade quanto em relação à expansão financeira e econômica com o passar do tempo.

Betano: um patrocinador com presença internacional

Como pode se ver, os sponsors são um elemento fundamental para o crescimento dos clubes e times esportivos, já que potenciam seus recursos e os ajudam a se manter ativos.Atualmente, Betano é um dos patrocinadores mais importantes dentro de mercado do patrocínio das disciplinas esportivas e sua presença abarca diferentes regiões do mundo.

Continente americano

Nesta parte do planeta Terra, a empresa patrocinadora tem presença em dois países: o Brasil e o Chile. No primeiro, nos clubes Fluminense e Atlético Mineiro, instituições que contam com seu apoio desde o ano de 2021.No território chileno, está presente no clube Universidad de Chile desde 2021, e no Deportivo La Serena, a partir de 2022.

Continente europeu

O patrocínio de Betano também está vigente ao outro lado do Oceano Atlântico, em Portugal, na Grécia, em Chipre, na Romênia e na Bulgária.Dentro do território português, SC Braga, Marítimo e Benfica contam com o seu patrocínio desde 2019, enquanto Sporting CP, FC Porto e Belenenses o obtiveram em 2021.Na Grécia, país que viu esta empresa nascer, Betano age como sponsor das equipes de basquete PAOK FC e Olympiakos, que formam parte da primeira divisão grega, enquanto em Chipre é o patrocinador dos times Pafos FC, Apollon Limassol FC, Apoel FC y Omonoia FC.Já dentro da Romênia patrocina desde 2017 ao time de futebol Craiova e a partir de 2021, ao clube FCSC.Finalmente, na Bulgária, a instituição desportiva Lokomotiv Sofia, uma das mais reconhecidas do país, está patrocinada pela companhia desde 2022.

