As senhas mais comuns em vazamentos de dados no Brasil

O vazamento de dados é uma transmissão não autorizada de informação sensível ou confidencial, que ocorre quando os dados e/ou informações que você possui num dispositivo são indevidamente liberados para o público. O vazamento pode ocorrer física ou eletronicamente, através de e-mails, discos externos e USBs. Como causas comuns temos a atividade de hackers, softwares maliciosos, problemas de sistema ou atividade humana. O vazamento pode ser intencional ou negligente, ocorrendo este último quando você acessa arquivos da empresa a partir de computadores públicos (e sai sem apagá-los), deixa seu computador desbloqueado, ou envia um e-mail de trabalho para a pessoa errada. Neste caso específico, pelo gmail, existe uma forma de cancelar e-mails mesmo depois de enviados , muito útil.

No mau funcionamento do sistema, o vazamento explica-se através de bugs de software, problemas de hardware e outros, que provocam a perda/furto de dados. Tal pode ser reparado por atualizações de sistema ou reforço de segurança dos equipamentos. Sendo a causa mais comum, no entanto, o vazamento que resulta de atividades maliciosas como a de hackers, que acessam suas contas e senhas e/ou implantam vírus e softwares maliciosos no seu dispositivo, para acessarem seus dados e depois publicarem, venderem e/ou extorquirem dinheiro.

Recentemente surgiram mesmo polêmicas com o Facebook e a Uber , por força do vazamento de dados de milhões de usuários, levando à instauração de processos contra essas empresas.A atividade dos hackers consiste, portanto, em desenvolver táticas a partir das quais acessam suas contas e vazam informações. Aqui, o primeiro passo a tomar é confirmar se as senhas de suas contas e dispositivos são seguras.

Lista de senhas mais comuns

Em tom de curiosidade, o gerenciador de senhas NordPass fez um estudo sobre as senhas mais comuns em vazamento de dados de usuários brasileiros em 2021.De acordo com as conclusões a que chegaram, as senhas mais frequentemente utilizadas por usuários brasileiros são compostas por nomes próprios, nome do país e combinações numéricas. Dos dados vazados, cerca de um milhão usava a senha “123456”.

Confira aqui a lista:

1. 123456

2. 123456789

3. Brasil

4. 12345

5. 102030

6. senha

7. 12345678

8. 1234

9. 10203

10. 123123

11. 123

12. 1234567

13. 654321

14. 1234567890

15. gabriel

16. abc123

17. q1w2e3r4t5y6

18. 101010

19. 159753

20. 123321

21. senha123

22. mirantte

23. flamengo

24. felicidade

25. qwerty

26. felipe

27. 121212

28. 111111

29. 142536

30. familia

31. password

32. sucesso

33. vitoria

34. matheus

35. rafael

36. junior

37. 112233

38. gustavo

39. mariana

40. 1q2w3e4r

41. 000000

42. novo

43. 131313

44. lucas123

45. estrela

46. daniel

47. musica

48. camila

49. Eduardo

50. guilherme

Segundo o relatório, porém, ainda assim o Brasil é considerado um país de reduzido risco de vazamento de dados (cerca de 0,5 de senhas vazadas por habitante), num ranking liderado pela Rússia (19,9 de senhas vazadas por habitante).

Como se proteger?

Se você não tomar cuidado, é muito fácil adivinhar suas senhas de acesso. Quem nunca conseguiu desbloquear um telemóvel colocando a senha “123456”? Na realidade, é uma das primeiras senhas a ser colocadas, seguidas de nomes e/ou datas de nascimento.Para proteger seus aparelhos, você deve apostar em senhas fortes e autenticação de dois fatores, não acessar suas contas usando Wi-Fis públicos e conversar em aplicativos encriptados como estes que sugerimos .

Primeiro, deve modificar suas senhas, usando senhas alfanuméricas, com diferentes dígitos (letras, números e sinais de pontuação), para diferentes sites ou aplicativos.Se tiver receio de se esquecer das senhas criadas depois, pode escrever as senhas num papel guardado à parte. Ou então, recorrer aos famosos gerenciadores de senhas, que criam senhas complexas, únicas e fortes, através de um algoritmo que gera caracteres aleatórios.

Estes gerenciadores funcionam online e offline, podendo mesmo associar-se ao seu navegador (como estes confiáveis gerenciadores de senha para o Google Chrome ), sendo uma ótima alternativa de proteção de suas contas. Para além de modificar suas senhas e recorrer à autenticação de dois fatores, você deve, ainda, procurar um bom antivírus e VPN, para proteger seu dispositivo.

Conclusão

O vazamento de dados constitui uma séria ameaça à segurança cibernética, que importa consequências jurídicas.Por isso, é necessária a tomada de medidas de segurança de dados e dispositivos, bem como, uma maior consciencialização dos utilizadores. Um dos passos a dar, desde logo, é a modificação das senhas de acesso e a instalação de um bom antivírus, protegendo seus dados e equipamentos.E já sabe: se possui alguma das senhas evidenciadas na lista, trate já de alterá-las!

