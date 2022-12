A Copa do Mundo 2022 nem terminou ainda e já surpreendeu muitos apostadores esportivos da wetten.com com resultados inesperados, muito remotamente prováveis.

Quem diria, afinal, que a Arábia Saudita iria vencer a Argentina por 1 a 0 ? Ou que o Japão ia acabar derrotando a Alemanha por 2 a 1? A Austrália derrotou a Dinamarca, eliminando a seleção europeia da disputa.

A Bélgica, que atualmente está como segunda colocada no ranking da FIFA dos melhores times do mundo, perdeu por 2 a 1 do Marrocos, que hoje elenca a 22ª posição na mesma lista ranqueada da Federação Internacional de Futebol. Entre os empates que marcaram zebras, teve o Uruguai que empatou com a Coreia do Sul sem gols. E a Dinamarca, que estava sendo considerada como a grande sensação da Copa do Catar, parou na Tunísia, também no 0 a 0.Seleções que decidiram entrar em campo com o time reserva também viram zebras no placar final. A França, que já estava classificada, jogou com os seus jogadores do banco de reserva na partida contra a Tunísia e ajudou o país árabe a fazer história. Os africanos, pela primeira vez na história das copas, derrotaram os franceses, seus ex-colonizadores, por 1 a 0. E o Brasil, que na última partida pela Fase de Grupos, também já classificada para a próxima fase, também entrou em campo com o time reserva e acabou perdendo por 1 a 0 de Camarões.

Quem diria, afinal, que Japão, Coreia do Sul, Marrocos e Austrália seriam classificados na Fase de Grupos? Ou muito antes disso, que a Itália, atual 6º lugar no ranking dos melhores da FIFA, não seria, pela primeira vez na história, classificada para o mundial? Não é à toa que a Copa do Mundo 2022 já está sendo apelidada de "Copa das Zebras", devido a esses e muitos outros acontecimentos bastante improváveis que vem ocorrendo ao longo de toda a competição. Em programas jornalísticos, já é possível até ver apresentadores segurando bichinhos de pelúcias de zebras, como a jornalista Cecilia Flesch fez recentemente no matinal Jornal das 6, na Globo News. Para alguns entusiastas do esporte, esses resultados improváveis podem até significar mais oportunidades de crescimento para times e nações que, historicamente e, muitas vezes, economicamente, não teriam tantas chances de um bom aproveitamento em uma Copa do Mundo. No entanto, para quem costuma seguir fielmente todas as partidas e até se aventura, de vez em quanto, em uma ou outra aposta esportiva, as zebras no esporte representam mais uma ameaça do que oportunidades para novos talentos.

As oportunidades e riscos das zebras em apostas esportivas



A Copa do Catar vai ser certamente recordada como Copa das Zebras por, entre outras polêmicas, as derrotas e empates no mínimo "esquisitos" na primeira fase. Aliás, o termo "zebra" apareceu no mundo do esporte por causa do Jogo do Bicho. Devido ao fato de que o animal não elencava os bichos do jogo, os placares negativos eram geralmente considerados uma "zebra", pois não correspondiam às expectativas habituais. No universo das apostas esportivas, dá até para apostar quantias pequenas sem limite máximo nas casas de apostas. A depender dos resultados, o valor apostado pode ser multiplicado várias vezes, dando retornos maiores quando acontecem as chamadas "zebras". Por exemplo, no jogo entre Alemanha e Japão, uma aposta de mil reais, no intervalo do jogo, chegou a pagar o equivalente a R$ 13.000 para quem havia depositado as esperanças no Japão. Isso explica o motivo de tanta gente pesquisando na internet sobre "como lucrar com apostas esportivas". Altos ganhos em tempo ágil e com risco baixo chamam a atenção de apostadores.

Essa é uma combinação que não tem como ser representada por animal algum, pelo fato de que essa possibilidade não existe. É importante recordar que as zebras aconteceram e com certeza vão continuar, dando seu ar de graça. Seria muito bom, por causa disso, que elas também pudessem ficar fora da sua conta bancária. O ideal, então, é mesmo apostar sempre só o que você pode perder e evitar apostas esportivas em valores muito altos quando você ainda é iniciante e está pegando o jeito da coisa. É possível, sim, conseguir se divertir com as apostas em esportes, porém, como tudo na vida, é preciso ter prudência, calma e paciência para se chegar a resultados concretos e satisfatórios. Mas e você, está gostando das zebras ou também está sofrendo com os resultados totalmente inesperados que vem acontecendo na Copa do Mundo no Catar desse ano?

