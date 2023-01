Cristiano Ronaldo será o atleta mais bem pago da história

A ida de Cristiano Ronaldo para o Al Nassr, da Arábia Saudita, que já vinha sendo especulada desde a Copa do Mundo, foi confirmada na última semana. Com isso, o português torna-se o atleta mais bem pago da história. Ele irá receber cerca de 200 milhões de euros por temporada, o equivalente a pouco mais de R$ 1 bilhão. Será que CR7 continuará jogando em alto nível? Fãs do mundo todo estão utilizando o Código bônus bet365 para tentar prever os próximos passos do craque.

Independentemente do que aconteça, a ida de Cristiano Ronaldo para o Al Nassr confirma que, infelizmente, o tempo passa para todos. O fato de ele abrir mão de jogar na Europa e embarcar para a Arábia Saudita é um sinal de que a sua carreira já se encaminha para o fim. E isso, é claro, já era de se esperar, afinal, o português está com 37 anos, idade em que muitos nomes do esporte já estão aposentados.

Foto: Reprodução/RedesSociais/

Ademais, o jogo de Cristiano Ronaldo depende muito do físico dele. Ao contrário de Messi, o português não é um jogador tão técnico. Seu forte sempre foi a explosão, os chutes potentes, o impulso, entre outras qualidades que o transformaram em um dos maiores jogadores de todos os tempos.

Mas seu legado já foi construído. Cristiano Ronaldo é maior o artilheiro de todos os tempos em jogos oficiais, principal goleador da história do Real Madrid e vencedor de cinco Liga dos Campeões. Além disso, antes de sua aparição, Portugal não havia conquistado nenhum título oficial. Com ele, porém, a seleção portuguesa sagrou-se campeã da Eurocopa (2016) e da Liga das Nações (2018-19) – e também foi vice-campeã europeia em 2004.

Uma das grandes dúvidas dos torcedores, aliás, é se Cristiano Ronaldo continuará sendo convocado para a seleção. Isso porque a ida para a Arábia Saudita, se pelo lado financeiro é vantajosa, pela questão técnica, é um retrocesso. E na Copa do Mundo de 2022, CR7 já havia perdido a titularidade, sentando-se no banco de reservas pela primeira vez em um Mundial.

O fato é que, por mais difícil que seja aceitar, até os gênios são obrigados a se aposentar do futebol. E mais dia, menos dia, ele e o argentino Lionel Messi vão se despedir dos gramados. Só resta aos fãs do esporte agradecerem por tantos anos de magia. O futebol certamente sentirá saudades de duas de suas principais lendas.

