Descubra o motivo pelo qual a Quina continua sendo tão popular

A Quina, um tipo de loteria muito simples, criada no início dos anos 90, continua a ser uma das modalidades preferidas dos apostadores brasileiros. Disputa com a Lotofácil o papel de vice-campeã no coração dos que amam jogos lotéricos e apostam com muita frequência.

Você já parou para pensar no motivo disso acontecer, mesmo depois da criação de inúmeras outras modalidades? As explicações são muito fáceis e vão acabar te convencendo a jogar na Quina com muito mais regularidade, de hoje em diante, pode acreditar.

Preço

A Quina custa somente 2 reais! É muito barato. E isso não faz com que as premiações sejam pequenas, ela costuma pagar uma bela grana toda semana, basta acumular duas ou três vezes, o que é fácil de acontecer.

Facilidade em apostar

Não tem nenhum segredo, é só escolher 5 números dentre os 80 disponibilizados e pronto. Você vai estar concorrendo a milhões de reais todos os dias.

Mais chances de ganhar que outros tipos de loteria

Só para se ter ideia, a loteria mais complexa para se conseguir acertar do Brasil, a Mega-Sena, é duas vezes mais difícil de se ganhar que a Quina. E custa mais do que o dobro para apostar. Não tem comparação.

Sorteio especial no meio do ano

Você pode ir guardar uma graninha no cofrinho e fazer uma aposta incrível no concurso especial da modalidade, a tão sonhada Quina de São João. E vai testando sua sorte até o dia do sorteio chegar. Quem sabe você não será o feliz ganhador dos 250, 300 milhões que ela pode oferecer ao vencedor?

Mesmo sendo uma das mais fáceis, é claro que para ganhar é necessário ter toda uma estratégia montada, se você não quiser contar apenas com a sorte. Incremente seus jogos e passe a ter uma probabilidade maior de vencer, de acordo com o que os estudiosos em loteria costumam afirmar.

Quer saber algumas dicas para turbinar seus jogos? Se ligue nos ensinamentos a seguir:

- Jogue em bilhetes extras. É claro que suas chances aumentam se você marcar sequências diferentes;

- Marque algumas dezenas a mais. O preço vai crescer, mas dá para arriscar um pouco mais quando as premiações acumulam e costumam pagar uma nota preta. Programe-se para fazer este investimento;

- Se a grana está curta para fazer isso sozinho, compre uma cota de bolão. Ou faça um seu, chamando os amigos, colegas de trabalho e familiares. Ultimamente, a maioria dos vencedores dos grandes prêmios são participantes de bolões, pode pesquisar! E vale comprar a cota na lotérica ou no site também, é igual;

- Invista na Surpresinha. Mesmo sem querer, todo mundo acaba sempre jogando nos mesmos números. Então dê uma chance ao inusitado, quem sabe a sorte lhe sorri? “Ahh, mas eu jogo sempre na mesma sequência.” Tudo bem! Jogue nos seus números da sorte e também num ou noutro aleatório, em alguns bilhetes extras;

- Procure saber quais são os números que mais vezes são sorteados pela modalidade – é bem fácil de achar na internet – e coloque estas dezenas em seus volantes. Se eles saem mais vezes, podem sair quando você apostar neles também;

Estas dicas vão fazer com que a probabilidade de acertar a sequência correta aumente numa porcentagem significativa. Para se ter ideia, quem joga em 5 números tem 1 chance em 26 milhões de apostas de ganhar. Já quem marca 10 dezenas por volante é de 1 em 93 mil apostas. A aposta vai custar 700 reais, mais caro. É neste momento que o Bolão será útil. Experimente!

