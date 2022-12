EVOS Phoenix vence Mundial de Free Fire 2022

A competição teve 17 vencedores e vice-campeões da liga regional na Europa, América Latina, Brasil, Sudeste Asiático e Ásia Central. Entre eles estavam marcas famosas de eSports como Keyd Stars, EVOS, Nigma, RRQ e outras. Os melhores times dessas ligas foram convidados para o palco principal do FFWS, e os vice-campeões partiram do play-in.A premiação total do Mundial de Free Fire 2022 foi de 1,78 milhão de dólares.





Resultados do torneio

Na fase de play-in, nove times jogaram oito rodadas, com base nos resultados dos quais os quatro times mais fortes avançaram para o palco principal. O palco principal teve um formato semelhante, mas para 12 participantes. As equipes recebiam um determinado número de pontos a cada rodada, que dependia do local ocupado e do número de oponentes mortos. A equipe EVOS Phoenix da Tailândia seguiu as estatísticas de apostas do strafe.com e sagrou-se a vencedora do Free Fire World Series 2022.Ao final de oito rodadas, a equipe conseguiu somar 117 pontos e fazer 54 abates.Os jogadores do EVOS Phoenix foram particularmente bem-sucedidos na última rodada, onde ficaram em primeiro lugar e mataram 18 vezes. De fato, foi esta última rodada que garantiu a vitória do EVOS Phoenix no torneio, além de 500 mil dólares em prêmios em dinheiro.A equipe Vivo Keyd Stars, do Brasil ficou com a segunda colocação na classificação geral com 114 pontos e 52 abates. O time verde e amarelo venceu a Liga Brasileira de Free Fire , transmitida esse ano pela Rede TV! e noticiada aqui no Portal O Dia. Esta foi a segunda vitória do EVOS Phoenix em um torneio da World Series. No ano passado, a equipe venceu o campeonato Free Fire World Series 2021 na Singapura, onde foi estabelecido o recorde de alcance de público entre todas as disciplinas de eSports. No total, mais de 5,4 milhões de espectadores assistiram ao evento simultaneamente.





Desempenho das equipes

O Keyd Stars, infelizmente, caiu para a segunda colocação e terminou apenas três pontos atrás dos campeões. O lado brasileiro saiu com 250.000 em prêmios em dinheiro, enquanto o Nigma Galaxy terminou em terceiro para reivindicar um prêmio em dinheiro de 100.000 dólares. A competição de dois dias teve uma premiação total de 2 milhões de doláres, dos quais 250.000 foram distribuídos entre os cinco últimos times dos play-ins. Os 1,75 milhão de dólares restantes foram divididos entre os 12 finalistas.O Magic Squad também teve uma ótima exibição no evento, conquistando o primeiro lugar nos play-ins antes de terminar em quarto lugar nas Grandes Finais.Ignis Esports ganhou dois Booyahs, o que os levou ao quinto lugar na tabela. Apesar de mostrar alguma resistência, o RRQ Kazu, da Indonésia, foi inconsistente em alguns jogos, levando-o a cair para o sétimo lugar. Eles ganharam 80 mil dólares em prêmios em dinheiro. Vasto Mundo, que ficou em terceiro lugar no Free Fire World Series 2022, teve uma corrida bastante normal e terminou em oitavo na tabela.A HQ Esports do Vietnã também teve um torneio esquecível e teve um desempenho ruim ao longo das oito partidas, terminando na 12ª colocação. No Free Fire World Series de 2021, a equipe conquistou a quinta colocação, mas não conseguiu impressionar. As equipes que foram classificadas do quinto ao nono durante os play-ins e não conseguiram se classificar para as finais, cada uma recebeu 50.000 dólares em prêmios em dinheiro. E Moshi da Evos Esports foi declarado o MVP do prestigioso evento do Mundial de Free Fire desse ano.





Tabela de classificação final dos vencedores do Mundial de Free Fire 2022 com suas respectivas premiações em dinheiro

1º lugar - Evos Phoenix (Premiação: 500 mil dólares)

2º lugar - Vivo Keyd - (Premiação: 250 mil dólares)

3º lugar - Nigma Galaxy - (Premiação: 100 mil dólares)

4º lugar - Magic Squad - (Premiação: 100 mil dólares)

5º lugar - Ignis Esports - (Premiação: 90 mil dólares)

6º lugar - SES Alfaink - (Premiação: 90 mil dólares)

7º lugar - RRQ Kazu - (Premiação: 80 mil dólares)

8º lugar - Vasto Mundo - (Premiação: 80 mil dólares)

9º lugar - AV Radicals - (Premiação: 70 mil dólares)

10º lugar - Naguara Team - (Premiação: 70 mil dólares)

11º lugar - Alpha - (Premiação: 60 mil dólares)

12º lugar - HQ Esports - (Premiação: 60 mil dólares)

13º lugar - Expand - (Premiação: 50 mil dólares)

14º lugar - Hotshot - (Premiação: 50 mil dólares)

15º lugar - Team Flash - (Premiação: 50 mil dólares)

16º lugar - Infinity VX - (Premiação: 50 mil dólares)

17º lugar - LGDS - (Premiação: 50 mil dólares)

