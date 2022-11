Os números que mais saem na Mega da Virada e você tem que levar em conta

Confira a seguir os números que mais apareceram em alguns dos sorteios anteriores da Mega da Virada e descubra algumas dicas para, quando você quiser jogar na Mega Sena, saber exatamente as dicas necessárias para aumentar as suas chances de ganho.



Os números mais sorteados na Mega da Virada

A primeira dica para quem deseja jogar na Mega da Virada é conhecer alguns números que historicamente aparecem com frequência nesse sorteio. Você pode ver todos os números que mais saem na Mega da Virada, ou então conhecer apenas os 5 principais. Caso queira ver todos os números, vale a pena pesquisar online a lista completa.

Em termos dos 5 principais, os números que mais saem na Mega da Virada são: 10, 3, 5, 20 e 36. A dezena 10, por exemplo, saiu 4 vezes. Nos anos 2009, 2010, 2017 e 2018 o número 10 estava entre os sorteados. Esse foi o único número que saiu 4 vezes em todas as edições da Mega da Virada. Já os números 3, 5, 20 e 36 saíram 3 vezes cada.

Saber os números que mais saem na Mega da Virada são apenas uma das dicas que você deve levar em consideração ao resolver jogar na loteria federal. Além dessa dica, é importante também ter em mente que há boas oportunidades de aumentar as suas chances de ganhar nesse sorteio, como o bolão, por exemplo.

Como funciona o sorteio da Mega da Virada

Com um dos maiores prêmios da história , o sorteio da Mega da Virada funciona como qualquer outro sorteio da Mega Sena, só que o valor sorteado é maior, já que ele é o acumulado de todos os outros prêmios da loteria federal. São sorteados 6 números entre 1 e 60. Em sua aposta, você pode selecionar 6 números, ou então ainda mais valores.

Quanto mais valores você colocar em sua aposta, mais você terá que pagar para apostar. Para evitar que o custo de uma aposta seja muito elevado, as loterias desenvolveram os bolões. Com isso, os apostadores podem dividir o custo de um bilhete e, caso sejam premiados, poderão dividir também o prêmio da loteria federal.

Como funciona o Bolão da Mega da Virada

O bolão da Mega da Virada funciona da mesma maneira que qualquer outra edição da Mega Sena. Ou seja, você selecionará o valor da aposta e dividirá o custo com outros apostadores. Caso a premiação seja liberada para a sua aposta, então você dividirá esse valor com os outros ganhadores que também participaram do bolão.

A grande vantagem do bolão da Mega da Virada é que, além de fazer a sua aposta, você consegue apostar em muitos outros números sem ter que pagar um valor elevado por isso. Existem alguns bolões que contam até mesmo com mais de uma aposta por bilhete. Tudo isso, se você fizesse sozinho, seria muito custoso.

Além disso, você teria que saber uma série de números para completar todas as apostas que precisam ser realizadas. No caso do bolão, ele é realizado pela própria loteria que oferece esse bilhete aos seus apostadores. Não precisa se preocupar com o bolão da Mega da Virada ser legal ou não. Afinal, é totalmente legal e está dentro das regras apostar no bolão na Mega da Virada.

