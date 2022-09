Revisão de Parimatch para jogadores brasileiros de 2022

Visão geral do site de apostas Parimatch para jogadores brasileiros

Parimatch não opera no Brasil há muito tempo, mas está presente no mercado mundial há quase 30 anos. O site foi fundado em 1994 na Ucrânia e agora conta com mais de 1.000.000 de clientes registrados. Oferecemos uma visão geral deste site de apostas para que você possa descobrir se ele é adequado para você.





Principais informações sobre Parimatch





Parimatch Brasil permite que você escolha entre mais de 30.000 eventos esportivos a cada mês e retire seus ganhos em 24 horas. O site e o aplicativo permitirão que você assista a transmissão ao vivo de seus esportes favoritos e escolha sua aposta, verificando as estatísticas. Entre os idiomas disponíveis no site você encontrará português (BR) e inglês - você pode escolher aquele com o qual se sente mais à vontade.

É legal jogar no Parimatch no Brasil?

Não há cláusulas na legislação do país relativas às apostas on-line, muito menos as empresas offshore. Isso significa que você pode usar a Parimatch company sem nenhum problema. Além disso, você não violou nenhuma lei relativa a impostos, cassinos online ou sites de apostas, e a Receita Federal permite, incidentalmente, declarar seus ganhos de sites de apostas online.

Parimatch opera sob uma licença de Curaçao, o que significa que você não terá que se preocupar com a segurança e a legalidade do jogo. Entretanto, se surgir alguma disputa, você pode entrar em contato diretamente com o órgão regulador para obter ajuda.

Como eu recebo o bônus Parimatch?





Ao se inscrever, você poderá receber um belo Parimatch bonus. O operador oferece um bônus generoso a todos os jogadores que completarem sua conta com pelo menos R$50 dentro de uma semana após a criação de uma conta. Uma vez que você deposite sua conta, você receberá 100% até R$1.000 em seu depósito.

Tenha em mente que o bônus precisará ser apostado com uma aposta de 5x. Isto significa que você precisará apostar em esportes, cujo valor será cinco vezes o valor do próprio bônus. Somente eventos com chances de 1,9 e acima serão levados em consideração. Você tem 1 semana para apostar. Enquanto você estiver apostando seu bônus, você receberá gradualmente algum dinheiro de sua conta bônus em sua conta principal.

Como posso fazer um depósito e retirar dinheiro de Parimatch?

Para fazer um depósito, clique no ícone no canto superior direito do site oficial. Em seu gabinete pessoal, você poderá fazer um depósito ou saque através dos seguintes sistemas de pagamento:

-Astropay;

-EcoPayz;

-Neteller;

-VCreditos;

-MuchBetter

-Pay4Fun;

-Pix;

-Transferência bancária e outros métodos.

Que tipo de apostas você pode fazer no site Parimatch

Parimatch oferece esportes populares, bem como esportes de nicho. Por exemplo, você pode facilmente fazer Parimatch bet no futebol. Além disso, o site tem uma seção eSports bem desenvolvida - Parimatch trabalha com o torneio AniMajor e também coopera com Virtus.pro e Team Spirit.

O site de apostas oferece boas chances, mas vale a pena notar que elas podem ser lentas de serem atualizadas durante as transmissões ao vivo. As apostas ao vivo, porém, são abundantes - há 600 eventos em 200 léguas todos os dias.

Cassino Parimatch

E se você já fez algumas apostas e quer tentar algo novo, faça um Parimatch login e vá até o cassino. Lá você encontrará slots, roleta e inúmeros outros jogos de desenvolvedores confiáveis como NetEnt, Microgaming, EGT, Pariplay e Red Tiger. Você encontrará facilmente um slot colorido de seu formato e tema favorito e poderá apostar em limites baixos ou altos.

Você também pode desfrutar de uma boa qualidade de transmissão ao vivo de cassinos reais para mergulhar totalmente na verdadeira atmosfera do jogo.

Aplicação móvel Parimatch





Os proprietários do Android podem baixar o prático aplicativo móvel para que eles possam apostar sem esforço a qualquer hora, em qualquer lugar. O cliente móvel é adequado para quase todos os dispositivos, pois tem baixos requisitos de sistema:

-RAM a partir de 1GB;

-Freqüência do processador 1,2 Ghz e superior;

-Android versão 5.0 ou superior.

Se por algum motivo o aplicativo não funcionar para você ou você simplesmente não quiser baixá-lo, você pode tentar a versão móvel do site. Para fazer isso, basta acessar o site oficial a partir de seu navegador móvel.

Você pode baixar o aplicativo a partir do site oficial. Para instalar com sucesso o aplicativo no Android, entre nas configurações de segurança de seu dispositivo e permita que ele instale arquivos de fontes de terceiros.

Como contatar o suporte de Parimatch

Se você tiver qualquer problema ou dúvida, você pode entrar em contato com a equipe de suporte do site. Você pode fazer isso de várias maneiras:

-Bate-papo online;

-Email;

-Linha direta;

-Facebook ou Twitter.

Aconselhamos que você entre em contato com os especialistas via bate-papo on-line, pois eles respondem em minutos.

Isso conclui nossa breve revisão - vá para o site Parimatch Brasil, aposte em seu esporte favorito e ganhe!

