Saiba quais as modalidades favoritas dos brasileiros

Mais do que a prática desportiva ou as torcidas de clubes, estamos falando de apostas esportivas. Existem modalidades favoritas entre os apostadores portugueses. Algumas mais óbvias do que outras.

Sem grandes surpresas, a modalidade esportiva preferida dos apostadores brasileiros é o futebol.

Foto: Reprodução/Pixabay

Futebol

O futebol domina, dentro e fora de campo. Não são apenas os apostadores brasileiros que preferem as apostas de futebol: é uma tendência mundial.

Talvez pelo número de provas, pela grande quantidade de eventos ou pelas audiências, o futebol é o líder em apostas esportivas.

Algumas casas chegam a apresentar mais de mil eventos diários de apostas em futebol, muitos deles em apostas ao vivo, com serviço de streaming incluído.

Tanto que, muitas casas de apostas patrocinam clubes de futebol e futebolistas, de forma a assinalar sua presença no mercado.

Basquete

Tendência da National Basketball Association (NBA) ou do Novo Basquete Brasil (NBB), o certo é que o basquete segue em segundo lugar nas modalidades esportivas de eleição, para apostas online.

Também nas casas de apostas online é possível verificar a quantidade considerável de eventos ligados ao basquete. Tem particular relevo, nesta modalidade, a aposta futura, como a aposta sobre o próximo campeão da NBA.

Tênis

Os Grands Slams são os que reúnem maior volume de apostas de tênis. O ATP e o WTA são os torneios de eleição do tênis, com uma multiplicidade de apostas pré-evento e ao vivo.

Hóquei

Esta é também uma das modalidades favoritas dos apostadores. O foco está no hóquei no gelo e no National Hockey League (NHL) norte-americano, ainda que países como a Suécia, Finlândia e Suíça tenham ligas de hóquei no gelo bastante relevantes.

Também neste caso, as apostas futuras, como o próximo campeão da NHL, são as mais concorridas.

MMA - Mixed Martial Arts

Outra modalidade com uma acentuada presença nas casas de apostas esportivas é o MMA. Também aqui, esta preferência fica a dever-se à Ultimate Fighting Championship (UFC) e ao Bellator, que tem levado duelos por todo o mundo. Anteriormente restrito ao solo americano, as batalhas de UFC ganharam uma nova dinâmica com a deslocação para outros países e levaram a modalidade a outras regiões.

Outras modalidades esportivas

Para além das já citadas anteriormente, modalidades como sinuca, corrida de cavalos ou beisebol são presença assídua nas principais casas de apostas online.

Nota ainda para o fato de as apostas eSports, em torneios de League of Legends, Counter Strike: Global Offensive, Dota 2 e Valorant, começarem a ganhar terreno no campo de apostas, com muitos dos apostadores a preferirem este tipo de apostas as apostas esportivas.

Por fim, as apostas sobre política, de meteorologia ou de entretenimento são também um tipo de apostas bastante usuais nas casas de apostas online e contam já com um grande número de apostadores.

