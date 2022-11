Top 3 dos melhores jogos de cassinos online: Roleta, BlackJack e Máquinas de Slots.

Descubra quais são os três jogos mais populares de cassinos online e conheça diversas curiosidades sobre cada um deles. Saiba também qual é a melhor forma de apostar nesses jogos para que você aumente suas chances de ganhar.

Não é segredo para ninguém que os cassinos online estão se tornando cada vez mais populares. Aos poucos os jogos cativantes dessas plataformas estão ganhando as casas dos brasileiros e cada vez mais pessoas investem em uma nova forma de se divertir e fazer uma renda extra sem sair de casa e tudo isso através da tela do computador ou celular.

Muito da popularidade dos cassinos online vem de seus três principais jogos, a Roleta, o BlackJack e as Máquinas slots. Segundo a plataforma Bemslots esses três jogos conseguem reunir mais fãs e apostadores do que todos os outros disponíveis, um feito incrível levando em conta que existem milhares de jogos e temáticas diferentes para eles dentro de um cassino online.

Em sites como o Bemslots você pode se divertir bastante com esses jogos cativantes que dependem unicamente da sorte para ganhar. Cada um desses três jogos possui curiosidades e formas mais atrativas de jogar que garantem a você mais chances de ganhar, veja abaixo:







Foto: Kvnga





Roleta

Desde que foi criada a roleta está entre os principais jogos de cassino, ela é muito procurada por jogadores de todos os cantos do mundo. A roleta é feita em dois modelos, a Americana e a Europeia a única diferença entre as duas está na quantidade de número zero que cada máquina apresenta e isso pode mudar um pouco a forma de jogar.

Toda roleta possui mais números pares do que impares, o que torna mais provável que seus jogos em números pares ganhem. Mas, tudo isso pode ser uma mera coincidência já que em plataformas de cassinos online tudo opera sobre um forte protocolo que garante que resultados de jogos e cartas distribuídas sejam sempre aleatórios.

Uma curiosidade bem aleatória sobre a roleta é o segundo nome que ele possui, jogo do Diabo. A roleta é mundialmente conhecida como jogo do Diabo por uma infeliz coincidência em que todos os números dela somados dão o valor 666, mas apesar das superstições tudo é apenas uma coincidência.

BlackJack

O BlackJack é um dos jogos de cartas mais populares no Brasil, mesmo quem nunca jogou em um cassino online já deve ter experimentado o jogo. Em diversas regiões do país o jogo é conhecido como 21 já que esse é o valor que você quer alcançar com as somas das cartas para ganhar.

O que muita gente não sabe é que BlackJack é um jogo de probabilidade não de sorte. Muitas vezes ao jogar traçar uma estratégia e levar em contas as probabilidades de uma em 52 cartas aparecer em sua mão é relevante já que tudo que você precisa nesse jogo é ter a mão mais próxima de 21 e não estourar, fazendo isso você sempre ganha.

Máquinas de Slots

As máquinas de slots também conhecidas como caça níqueis são extremamente populares devido a sua fácil jogabilidade. Nela tudo que precisa fazer é puxar uma alavanca e torcer por padrões dentro da tela que garantem a você prêmios.

A primeira máquina de slots da história era bastante curiosa, já que ao em vez de distribuir dinheiro como prêmio dava frutas e balas. Por esse motivo muitas máquinas atuais possuem frutas e doces como temática, isso se trata de uma pequena homenagem a história de uma das máquinas que mudou completamente o rumo dos jogos de cassino.

Como você pode notar cada jogo de cassino é único e oferece para você uma forma diferente de se divertir. Se você tem mais de 18 anos e está com dinheiro na mão vale muito a pena arriscar a sorte em cassinos online, principalmente nos três jogos mais populares que podem servir como uma excelente forma de entretenimento e principalmente de conseguir uma renda extra no fim do mês.













É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Imagens Kvnga