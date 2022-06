Dinair avalia 18 meses de gestão e anuncia maior obra de drenagem da cidade de Timon

A Prefeita de Timon, Dinair Veloso (PDT), fez uma análise dos primeiros 18 meses de governo administrando a quarta maior cidade do Maranhão. A gestora visitou o Sistema O Dia de Comunicação na manhã desta sexta (03). Dinair anunciou que na próxima segunda (06) o município assinará a ordem de serviço para a obra da galeria do Pedro Patrício, o maior investimento em drenagem da história de Timon.



Dinair falou também sobre os principais desafios enfrentados durante a administração, que se iniciou em meio a um grave período de pandemia. Aliada do pré-candidato ao Governo do Maranhão, Weverton Rocha (PDT), Dinair avaliou ainda as parcerias com a bancada federal e as alianças estaduais. Acompanhe os principais pontos da entrevista.

FOTO: CGCOM/Prefeitura de Timon

Qual a avaliação do início de 18 meses da gestão ?

“A nossa avaliação é positiva, apesar das dificuldades que o país vem enfrentando a nossa cidade vem avançando. Tivemos um período chuvoso que tem castigado o Brasil, em Timon não tem sido diferente, mas mesmo assim a gente tem avançado muito. Com um ano e seis meses de gestão estamos anunciando que na segunda-feira estaremos assinando a maior obra de drenagem da cidade de Timon. Será um investimento de R$ 10 milhões, fruto da emenda do deputado federal Juscelino Filho (UB)”

Quais as principais obras e os investimentos do governo ?

“Nesses um ano e seis meses é importante dizer que nós já inauguramos 18 quilômetros de pavimentação asfáltica, entregamos um mercado importante para a nossa cidade que é a Ceasa, o mercado da Formosa, revitalizamos a avenida Formosa, entregamos o Centro de Atenção Integrada à Saúde da Mulher (CAISM) que é uma clínica voltada para a mulher que funciona integralmente para atender as mulheres. Recentemente estamos em fase de informatização das Ubs’s que dará mais agilidade nas consultas. Tivemos muitos investimentos na área da saúde, da infraestrutura, da educação que tem sido referência para o estado do Maranhão, fruto dos investimentos que fizemos como secretária de educação. Claro que nós temos muitos desafios a vencer, mas também muitas conquistas"

Como será a obra da galeria do pedro patrício ?

Essa obra não consiste apenas em uma obra de drenagem urbana, não são apenas 3 mil metros de galerias, são 31 ruas que serão pavimentadas em blocos, quatro bairros contemplados, enfim, vai mudar toda a vida de quase 25 mil pessoas. É uma obra importante, acompanhei de perto o sofrimento das famílias, sobretudo no inverno que as pessoas tem as suas casas danificadas, escolas, postos foram danificados. Essa obra vem para trazer mais qualidade de vida e mobilidade urbana. Isso só é possível graças a dedicação e a sensibilidade do deputado Juscelino.

Sobre a eleição estadual, como a senhora avalia a parceria com o pré-candidato Weverton Rocha ?

“O senador Weverton e deputado Juscelino já vem ajudando a nossa cidade a muito tempo. A estrada das piranhas é uma realidade, já fizeram investimentos no período de combate a Covid que precisávamos tanto. São parceiros que tem ajudado muito a nossa cidade”

