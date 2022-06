Clínica Intermed passa a realizar atendimentos por teleconsulta

A partir deste sábado (04) os clientes da Intermed, plano de saúde do Sistema Unimed Teresina, podem ser atendidos por teleconsulta. As especialidades disponíveis, inicialmente, são: psicologia, endocrinologia e dermatologia. É mais facilidade e comodidade para se consultar onde estiver.



Para realizar o atendimento não precisa ir até a Clínica, basta agendar pelo Whatsapp (86)3230-7700. Depois do agendamento é só acessar o link da teleconsulta, que será enviado por SMS e e-mail, no dia e horário marcados e aguardar ser atendido pelo especialista. Lembrando que o atendimento é exclusivo para clientes dos planos referenciados.

Conheça os especialistas:

Psicólogo - José Augusto Ribeiro (CRP/PI - 21/01010)

Endocrinologista - Karoline Viana (CRM/CE - 013607)

Dermatologista - José Ricardo Costa (CRM/PI - 9104)





Sobre a Intermed

A Intermed é um plano de saúde do Sistema Unimed Teresina. Os beneficiários contam com uma rede exclusiva de atendimento composta de hospitais, clínicas, laboratórios e com recurso próprio - Hospital Unimed Ilhotas e Hospital Unimed Primavera. Sua principal característica é ser um plano de alta qualidade com um custo mais acessível. A Clínica Intermed fica localizada na Rua Amapá, Ilhotas, Nº 65.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no