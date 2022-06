Cuidados com os pés: Como cuidar para ter pés saudáveis

Os cuidados com os pés são uma parte da nossa saúde que não podemos negligenciar, além de pés agradáveis são um elemento de grande beleza. Temos que lembrar que para o homem os pés, não tem um aspecto tão relevante como para as mulheres, uma mulher com os pés hidratados e bem cuidados demonstra uma melhor imagem feminina.

Quando você usa sapatos ou sandálias descoberto é quando você olha para o que indicam os nossos pés, e não percebe só de nós. Outro bem.

Portanto, vamos falar sobre os diferentes remédios para cuidar dos pés, e mantê-los hidratados, bonita e saudável.





Remédios naturais para os cuidados com os pés

Depois de voltar para casa depois de um dia duro e ocupado pode obter algum relaxamento (mesmo assistindo TV), você pode incluir essa rotina de cuidados com os pés.





Água e vinagre e Massagem

Mantenha seus pés de molho em água morna enquanto você relaxa. Para fazer isso, prepare uma mistura de água morna e vinagre. Em um balde bastante largo para encaixar os pés bem jogamos sete litros de água e uma xícara de vinagre, se puder ser vinagre branco é melhor ainda.

Nós adicionamos algumas gotas de óleo essencial. Esta solução é a melhor para relaxar os pés cansados. Além disso, o guia com vinagre não só relaxa, ele também serve para curar vários problemas de pé.

Mergulhe os pés por 45 minutos nessa mistura. Agora, use a Pedra Pomes para remover a pele morta dos calcanhares e as áreas calejadas dos pés. Pegue uma escova macia e esfregue o peito e dedos do pé. Termine aplicando-se um hidratante enquanto massageava os pés para absorvê-lo.

Tente fazê-lo uma ou duas vezes por semana com esse remédio para ter os pés bonitos.





Cuidados com os pés para curtir o verão

Já chegou o verão, mas seus pés não estão à altura dele? Não se desespere, temos uma lista de dicas para você ter cuidados com os pés e curtir o verão.

O que acontece se você não cuida dos seus pés? Sabemos que nossos pés suam e que o verão não é a melhor das estações para eles. Existem certas infecções no pé, que se não cuidarmos como deve ser, tanto unhas como a pele, são muito afetadas.

Doenças mais graves que começam como infecções, fungos e até casos mais graves e extremos como calcanhar de maracujá, causados por moscas, podem tirar a sua paz, se não tiver os cuidados com os pés necessários, principalmente no verão. Vamos aos casos mais recorrentes:

Suor



No nosso pé há um grande número de glândulas sudoríparas, são cerca de 250.000 por pé e algumas pessoas que suam excessivamente produzem uma umidade elevada que acarreta problemas secundários, tais como fissuras entre os dedos dos pés.

Irritação e bolhas

Eles são os problemas mais comuns. E as novas sandálias de verão são a principal razão para irritação e bolhas. O atrito da pele nua contra o novo sapato ou sandália, pode causar feridas, que acabam virando bolhas.

Secura excessiva da pele

O tempo prolongado de exposição ao sol, provoca ressecamento da pele, especialmente nesta época do ano. A área do pé que é mais propensa a ressecar é a área do calcanhar, estas zonas têm a aparência esbranquiçada, devido à falta de hidratação. Os cuidados com os pés nesse caso, podem ser feitos com cremes hidratantes.

Fungos

O calor e a umidade são as condições que um fungo necessita para crescer, e a melhor época do ano para isto é o verão. O fungo típico é conhecido por todos como pé de atleta, ele aparece nos dedos ou entre eles e causa um avermelhamento da pele com uma aparência seca e escamosa e se não for tratada precocemente, fissuras ou bolhas podem aparecer na parte infectada.





Como você pode manter a saúde dos seus pés?

Para manter a saúde, é preciso ter alguns cuidados com os pés, até mesmo no sapato. Veja:

Use o sapato certo

Os sapatos devem permitir a transpiração, serem flexíveis e confortáveis ao caminhar, evitando irritações e bolhas nos pés. Você também deve ter cuidado para não usar o mesmo sapato todos os dias, você pode trocar os sapatos durante o dia, aberto de dia e fechado durante a noite, por exemplo.

Utilize desodorantes e não antitranspirantes

Para os pés suados você pode optar por produtos que regulam a transpiração. É recomendado o uso de desodorante que só regule o cheiro de seus pés. Existem também os antitranspirantes, que não permitem que o suor saia através dos poros, controlando assim a umidade, mas tenha em mente que antitranspirantes são cancerígenos.

Manter seco o espaço entre os dedos.

Após o banho ou um mergulho na piscina ou na praia, você deve secar os pés, tente fazê-lo entre os dedos, pois este é o espaço perfeito para o crescimento de um fungo.

Você pode usar um talco após secar os pés.

Hidrate seus pés durante a noite.

Areia da praia, solo quente, eles fazem seus pés ficarem desidratados, para dar-lhes um bálsamo toda noite, você pode usar hidratantes para os seus pés e cobri-los com meias de algodão, de modo que todas as noites seus pés serão hidratados e estarão prontos para mais um dia na praia, esses cuidados com os pés são necessários quase que diariamente.





Pé do Atleta

Esta infecção fúngica é tratada com medicamentos, que estão disponíveis nas farmácias, sem receita médica.

Para reduzir as chances de o fungo crescer em seus pés você pode usar chinelos de borracha em piscinas, saunas, academias de ginástica e áreas públicas, onde você está em contato direto com a umidade.

