Doula lança livro sobre humanização do parto; lançamento no Piauí deve ocorrer em breve

Para as mulheres que decidem se tornarem mães, o processo de gestação é marcado por alegrias e tristezas, emoções à flor da pele, grandes expectativas e ansiedade. Estes sentimentos se intensificam ainda mais no final da gestação. Por isso, o apoio e suporte às mulheres são imensamente importantes em todas as fases desse grande momento. Além da equipe médica obstétrica e da família, as mamães podem contar com uma profissional para ajudá-las: a Doula. A profissão é reconhecida e recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e é fundamental para a humanização do parto.

É sobre esse tema que trata o livro “Doula: mulheres que se ajudam no momento mais importante da gestação”, escrito pela Bióloga, Doula e pós-graduada em Hipnose Clínica, Susana Moscardini. No livro, a profissional compartilha sua experiência como gestante e Doula e também fala sobre os encontros com as mulheres que reconheceram sua força em um dos momentos mais marcantes de sua vida.



O livro foi lançado ainda em 2022 por meio de plataformas digitais e agora a autora trabalha para lançar presencialmente nas principais capitais do Brasil. No Piauí, o lançamento deve ocorrer em breve.



Depois do nascimento de seus filhos, Rafael e Lucas, Susana Moscardini abraçou o desejo de fortalecer gestantes e de ajudá-las a acreditar na potência do corpo de cada mulher. “Foi só após o nascimento dos meus filhos que me apaixonei pelo universo do parto humanizado e decidi trabalhar com as gestantes como Doula e educadora perinatal. Trabalho nessa área desde 2012, sempre me capacitando através de cursos para oferecer o meu melhor às mulheres”, afirma a autora.

A Doula é uma profissional dedicada a fornecer apoio físico, emocional e informativo às mulheres durante a gestação, parto e pós-parto, oferecendo suporte contínuo para a mulher. “Nós fornecemos um grande suporte às mulheres gestantes e já existem estudos que comprovam que nossa presença melhora os desfechos e diminui a incidência de cesarianas, faz com que a experiência da mulher seja mais positiva”, ressalta Susana Moscardini.

