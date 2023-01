Janeiro Branco: campanha chama atenção para cuidados com a saúde mental

O início de um novo ano é sempre cercado por expectativas e novas metas de vida que desejamos concretizar. Por simbolizar o recomeço de um ciclo, o mês de janeiro foi escolhido para abarcar o movimento social ‘Janeiro Branco’, que surgiu em 2014 e busca chamar a atenção da sociedade para os cuidados com a saúde mental. Em sua 10ª edição, o tema deste ano é: “A vida pede equilíbrio".

Campanha Janeiro Branco surgiu em 2014 e chama atenção para os cuidados com a saúde mental (Foto: Reprodução/Pexels)

Nos últimos anos, o debate acerca do assunto tem aumentado, uma vez que transtornos psicológicos estão apresentando crescimento em todo o mundo. De acordo com dados de 2019 da Organização Mundial da Saúde (OMS), quase um bilhão de pessoas vivem com algum transtorno mental. Além disso, a depressão e a ansiedade aumentaram mais de 25% apenas no primeiro ano de pandemia da Covid-19.

Para a psicóloga Ianny Luizy, o Janeiro Branco estimula que o assunto seja cada vez mais discutido em sociedade, visto que, por muito tempo, houveram estigmas no que diz respeito à questão psicológica. “Antigamente existia um preconceito em falar sobre saúde mental, muitas pessoas tinham aversão sobre o assunto. Hoje, a partir de campanhas como o Janeiro Branco, nosso trabalho é fortalecido, pois o que buscamos é uma melhoria da qualidade de vida das pessoas”, explica.

Psicóloga Ianny Luizy destaca importância da campanha Janeiro Branco (Foto: Arquivo Pessoal)

A psicóloga destaca ainda que a campanha faz com que pessoas que enfrentam depressão, ansiedade e outros transtornos psicológicos não se sintam excluídas da sociedade. “Não queremos que as pessoas se sintam limitadas por conta de seus problemas. O movimento nos ajuda a entender que saúde mental não é besteira. Da mesma maneira que cuidamos de todos os nossos órgãos, precisamos também cuidar do nosso cérebro, pois é ele quem comanda tudo”, aponta Ianny Luizy.

UESPI oferece atendimento psicológico gratuito em Teresina

A Universidade Estadual do Piauí (UESPI) também contribui para a campanha Janeiro Branco. A instituição oferece, através do serviço de Psicologia, apoio emocional e orientação para aqueles que precisam. O trabalho é conduzido pelas psicólogas Mariane Siqueira, Juma Alves e Sara Noara com atendimentos disponibilizados para acolher estudantes, servidores, técnicos e docentes da universidade.

“O projeto é aberto à nossa comunidade, com atendimentos e promoção de projetos e ações voltados para a conscientização da saúde mental como, por exemplo, Janeiro Branco e Setembro Amarelo. As ações envolvem palestras e intervenções para chamarmos atenção sobre a importância desse tema”, destaca Mariane Siqueira.

Os atendimentos são realizados de segunda a sexta, de 7h30 às 13h30, nas salas de Psicologia da Uespi, no Palácio Pirajá, localizado no Campus Poeta Torquato, zona Norte de Teresina. Os agendamentos podem ser feitos através do número (86) 99498-5419. Vale ressaltar que os atendimentos (online e presencial) seguem a ordem de uma lista de espera.

Confira dicas para cuidar da sua saúde mental

Tenha uma rotina de cuidados com a saúde física com prática de exercícios;

No trabalho ou em casa, cumpra uma demanda/atividade por vez sem se cobrar rigorosamente;

Invista em uma alimentação saudável e equilibrada;

Faça atividades de meditação, relaxamento e atenção plena;

Agradeça pelos acontecimentos que alegram seu dia e comemore conquistas;

Priorize seu sono com ciclos de pelo menos 8 horas por noite;

Evite uso de bebidas alcoólicas e outras drogas;

Diminua o tempo de navegação na internet, principalmente redes sociais;

Leia livros, ouça músicas, assista filmes;

Invista tempo nos relacionamentos com familiares e amigos;

Se precisar, busque ajuda de profissionais (psicólogos e/ou psiquiatras).

