Outubro Rosa: campanha oferece 1.500 mamografias gratuitas em Teresina

Com a chegada no mês de Outubro, se inicia também o período de conscientização do câncer de mama: o Outubro Rosa. Desde 1990, o movimento tem como objetivo compartilhar informações sobre o tema em todo o Brasil e no mundo. Em Teresina, a Fundação Maria Carvalho Santos está oferecendo 1.500 mamografias gratuitas a fim de promover a detecção precoce da doença.

A campanha tem como público alvo mulheres de 40 a 60 anos que ainda não fizeram o exame este ano. Para participar, as interessadas devem pegar a senha do exame na sede da Fundação, localizada no bairro Ilhotas, ou na Loja Rosa, no Teresina Shopping.



Em alusão ao Outubro Rosa, campanha oferece mais de mil mamografias gratuitas em Teresina (Foto: Pexels)

Os exames, assim como diversas outras atividades educativas, bate-papos e retiradas de dúvidas a respeito do câncer de mama, serão realizados no dia 09 de outubro de 2022, data em que ocorre a Caminhada Rosa, a partir das 7h na Ponte Estaiada, zona Leste de Teresina.

De acordo com o Dr. Luiz Ayrton, que será um dos palestrantes do evento, o câncer de mama continua sendo uma das doenças mais impactantes das mulheres. "Precisamos manter essa luta acesa. Estamos na 17º edição da caminhada e ela combina uma série de atividades educativas, onde as pessoas podem tirar dúvidas sobre sua saúde. É uma caminhada alegre e este ano estamos inovando”, afirma o doutor.



Câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais comum entre as mulheres

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de mama é o mais incidente em mulheres de todo o mundo, com aproximadamente 2,3 milhões de casos novos estimados em 2020, o que representa 24,5% dos casos novos por câncer em mulheres. É também a causa mais frequente de morte por câncer nessa população, com 684.996 óbitos em 2020.

No Brasil, o câncer de mama é também o tipo de câncer mais comum entre mulheres, após o câncer de pele não melanoma. As taxas são mais elevadas nas regiões mais desenvolvidas (Sul e Sudeste) e a menor é observada na região Norte. Em 2022, estima-se que ocorrerão 66.280 casos novos da doença.

Ainda de acordo com o INCA, existem fatores de risco que podem contribuir para o desenvolvimento do câncer de mama, como obesidade e sobrepeso, falta de atividade física, consumo excessivo de bebida alcoólica, não ter filhos, engravidar após os 30 anos, uso de contraceptivos hormonais, predisposição hereditária, entre diversos outros.

O Outubro Rosa visa, então, promover a importância do diagnóstico precoce, uma vez que, se descoberto no início, o câncer de mama tem chances de cura de até 95%. Esse índice cai para até 50% se a neoplasia estiver em um estágio mais avançado.

Dicas de prevenção

Algumas ações podem ajudar a prevenir o câncer de mama. Praticar exercícios físicos regularmente, ter uma alimentação balanceada e saudável, além de diminuir o consumo de bebidas alcoólicas são importantes formas de combater a doença.

A reportagem do O DIA separou 10 dicas que podem ajudar mulheres a se prevenir contra o câncer de mama. Confira:



1- Pare de fumar



De acordo com o INCA, o tabagismo é responsável pelo maior número de casos que poderiam ser evitados no mundo, quase 100% dos diagnósticos da doença no pulmão são devido ao cigarro. Ele também é responsável por cerca de 30% de câncer no fígado, esôfago, estômago, boca, laringe, faringe, pâncreas, bexiga, colo do útero e leucemia.

2- Cuidado com álcool

Um estudo realizado pela Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer aponta que consumir cerca de duas doses de álcool por dia pode aumentar, significativamente, o risco das mulheres de desenvolver câncer de mama.

3- Invista em uma dieta saudável

Mesmo que a carne vermelha traga diversos benefícios à saúde, ela não pode ser consumida em excesso. Alguns elementos da carne de boi e de porco são avaliados como cancerígenos. Evite ingerir muito açúcar e invista em frutas, legumes e verduras, esses alimentos são ricos em fibras e protegem o corpo, principalmente, contra o câncer no intestino.

4- Pratique atividades físicas

Além de fazer bem à saúde do corpo e da mente, praticar exercícios físicos ajuda no combate ao câncer. Os exercícios aeróbicos, principalmente, diminuem a circulação das citocinas pró-inflamatórias.

5- Faça um check-up anual

Tendo ou não histórico de câncer na família, anualmente, faça todos os exames indicados pelo seu médico.

