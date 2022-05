Piauí terá núcleo de atendimento ambulatorial de prevenção ao suicídio

O Piauí terá um Núcleo Estadual de Prevenção ao Suicídio que fará atendimento ambulatorial de pessoas em sofrimento psíquico. O núcleo vai trabalhar com acolhimento do público-alvo através de triagem de demandas espontâneas ou reguladas, com atendimento multidisciplinar de psicólogos, psiquiatras, assistente social e terapeuta ocupacional.

Além disso, haverá escuta qualificada e intervenções diretivas pela equipe com acolhimento e orientações aos familiares da pessoa atendida pela equipe. O núcleo também vai fazer dispensação farmacológica e articulação com as Redes de Atenção para cuidado compartilhado.



(Foto: Reprodução)

A Gerente de Atenção à Saúde Mental da Sesapi, Virginia Pinheiro, afirma que o objetivo do Núcleo é atender pessoas em sofrimento psicológico com comportamento suicida reguladas dos Serviços de Atenção Básica, Centros de Atenção Psicossocial, Rede Hospitalar e Rede Intersetorial. “Acolher pessoas com ideação suicida ou que tentaram suicídio, articulando com as Redes de Atenção um cuidado compartilhado é o nosso foco”, afirma.



Para o Secretário de Saúde, Neris Júnior, a implantação do Núcleo vai trazer muitos benefícios para o tratamento da saúde mental no Piauí. “Será possível ter um serviço de referência estadual para o atendimento de pessoas que vivenciam sofrimento psíquico associado a comportamento suicida. A equipe multidisciplinar qualificada vai fazer toda a diferença para reduzir os casos de violência autoprovocada da população piauiense, diminuindo as taxas de mortalidade por suicídio” diz o gestor.



Amanhã, o Secretário de Estado da Saúde, Neris Júnior e a equipe da Gerência de Atenção à Saúde Mental, realizam nesta quarta-feira (11), às 9h, uma visita às futuras instalações do Núcleo Estadual de Prevenção ao Suicídio, localizado no Ambulatório Dirceu Mendes Arcoverde (Ambulatório Azul) do HGV.



