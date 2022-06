Pronto Atendimento Digital da Intermed está disponível 24h por dia

Os clientes da Intermed, plano de saúde do Sistema Unimed Teresina, já podem realizar atendimento de urgência por telefone nas especialidades de clínica médica e pediatria. O PA Digital conta com uma equipe especializada de médicos e enfermeiros, 24h por dia, para atendimento de acordo com a necessidade e com recursos digitais personalizados.



“Nós trouxemos uma solução prática e cômoda. Foi pensando no nosso cliente e na necessidade dele de ser atendido em urgência, poupando tempo de deslocamento e o risco desnecessário a exposição de doenças infectocontagiosas, como a COVID-19”, explica Débora Rocha, analista de operações da Intermed.

Ela acrescenta que o Pronto Atendimento Digital é a proposta do plano de saúde para chegar em todos os lugares: “a qualidade de atendimento da Intermed, ao alcance dos nossos clientes, quando eles realmente precisarem”, pontua Rocha.

O atendimento de urgência no PA Digital pode ser feito de qualquer lugar. A ligação é totalmente gratuita e o serviço não tem nenhum custo adicional. É só ligar e seguir as instruções de atendimento.





Passo a passo

Passo 1 - Ligue 0800 591 6091;

Passo 2 - Realize a validação cadastral;

Passo 3 - Faça a triagem com o enfermeiro de plantão, o objetivo é priorizar o atendimento por ordem de urgência;

Passo 4 – Receba as orientações médicas por telefone (caso haja necessidade);

Passo 5 – Receba laudos, prescrição médica e guia de solicitação de exames por e-mail (quando houver).

Durante o atendimento a equipe clínica ainda fará uma avaliação e quando identificada a necessidade, o paciente pode ser direcionado para uma consulta via Telemedicina.

Mais informações no site da Intermed:http://www.intermed-pi.com.br/.