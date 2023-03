Uso excessivo de telas entre jovens pode causar dores e puberdade precoce, aponta estudo

Um estudo publicado na revista científica Healthcare mostra que o uso prolongado de telas é um dos fatores de risco para a saúde da coluna. De acordo com a pesquisa, o uso de telas por mais de três horas por dia, a pouca distância entre o equipamento eletrônico e os olhos, a utilização na posição deitada de prono (de barriga para baixo) e na posição sentada, são fatores de risco. O foco do estudo foi a chamada dor no meio das costas (thoracic back pain, ou TSP).

Mais de 1.600 estudantes do sexo feminino e masculino, com idades entre 14 e 18 anos, foram avaliados entre março e junho de 2017. Metade dos jovens foram reavaliados em 2028. A pesquisa constatou que os adolescentes tiveram TSP tanto em 2017 quanto em 2018. Cerca de 38,4% relataram sentir as dores, enquanto 10,1% não notificaram TSP. O estudo também relevou que as dores na coluna ocorrem mais nas meninas do que nos meninos.

Segundo um dos autores do artigo, Alberto de Vitta, doutor em educação pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e pós-doutor em saúde pela Universidade Estadual Paulista (Unesp), alguns fatores explicam a diferença de relatos entre os sexos. “A diferença entre os sexos pode ser explicada pelo fato de as mulheres relatarem e procurarem mais apoio para dores músculo-esqueléticas, estarem mais expostas a fatores físicos, psicossociais e de stress, terem menos força do que os homens, apresentarem alterações hormonais resultantes da puberdade e baixos níveis de atividade física”, explica.

O professor ressalta que a TSP tem tratamento. “Há vários tipos de tratamentos como, por exemplo, a reeducação postural global, o pilates e a fisioterapia baseada em recursos eletrotermofototerapêuticos: ultrasom, laser, entre outros”.

Fatores de risco físicos, fisiológicos, psicológicos e comportamentais ou uma combinação deles podem estar associados à TSP. “As dores musculoesqueléticas, como na coluna torácica, lombar e cervical, são multidimensionais”, explica o pesquisador.

“Os fatores físicos (carteiras inadequadas, mochilas com peso acima do recomendado e outros), comportamentais (utilizar os equipamentos eletrônicos acima de três horas por dia, posturas inadequadas) e os fatores de saúde mental (sintomas emocionais, stress etc) estão associados a essas dores”.

O ideal é que a criança mantenha uma rotina com hábitos saudáveis de vida, com atividade física, sono adequado e alimentação natural, com consumo reduzido de produtos industrializados, o que naturalmente já reduz o tempo livre para uso de telas, aconselha a médica. “É importante lembrar que a criança aprende com o exemplo dos pais. Então, é fundamental que o controle do tempo de tela seja de toda a família e não apenas da criança,” completa.

Outras atividades podem ajudar a diminuir esse tempo. “Criar rotinas como hábito de leitura, brincadeiras recreativas, jogos de tabuleiro, desenho, quebra-cabeças. Além disso, usar o fim de semana para reunir a família fora de casa, se possível em contato com o sol e a natureza podem ajudar”, sugere a endocrinopediatra.

