Virose da mosca: saiba o que é e como se prevenir

No Piauí, o início do ano é caracterizado por chuvas intensas, o que facilita o aparecimento de doenças infecciosas que surgem em meio ao acúmulo de lixo e água parada. Dentre as doenças mais comuns está a Doença Diarreica Aguda (DDA) ou Virose da Mosca, que leva este nome devido a maior quantidade de moscas que surgem no período chuvoso.

O infectologista Carlos Henrique Nery explica que, embora a doença seja conhecida popularmente por “virose da mosca”, o inseto não é, necessariamente, o único causador da enfermidade. “A mosca é um transmissor do vírus, pois ela pousa em um material contaminado e depois contamina alimentos, por exemplo”, aponta o médico.

A Doença Diarreica Aguda (DDA) ou Virose da Mosca é comum em períodos chuvosos do ano (Foto: Stock)



Dessa maneira, fatores como alimentos não higienizados da maneira correta e o consumo de água suja também podem ser primordiais para a doença. “Só tem mosca onde tem sujeira, então é necessário que haja um sistema de limpeza urbana eficiente para evitar o acúmulo de moscas, pois elas não são, nem de longe, a principal causa da contaminação”, aponta Carlos Nery.

O médico alerta também para a importância de se atentar aos sintomas da virose, principalmente quando a mesma atinge crianças e idosos. “A diarreia pode levar a um quadro de desidratação, então é preciso manter os pacientes hidratados, especialmente crianças e idosos que são as principais vitímas”, ressalta.

Como prevenir?

Manter os sacos de lixo fechados;

Limpar as lixeiras;

Ter cuidado ao manusear e preparar alimentos;

Lavar bem as frutas, verduras e alimentos no geral;

Manter o ambiente limpo;

Evitar acúmulo de resíduos orgânicos.

Saiba quais são os principais sintomas da Virose da Mosca:

Náuseas

Vômitos

Diarreia

Febre

Cólicas abdominais

Desidratação, em casos mais graves

