A cantora Janaína Alves (ex- Forró Real) estará na próxima sexta-feira no Viola Music

O Centro Universitário Santo Agostinho é Nota Máxima-5 de Qualidade pelo Ministério da Educação. A informação chega no momento que a Instituição celebra 26 anos com compromisso em promover uma educação de excelência para os alunos. Bravo! Bravíssimo!

O presidente do Sindicato dos Bancários do Piauí, Odaly Medeiros, foi agraciado com o Título Honorário de Cidadão de Teresina em Sessão Solene realizada na Câmara Municipal, na última segunda-feira (20). A homenagem foi proposta pela vereadora Elzuila Calisto e aprovada por unanimidade pelo plenário da Casa Legislativa. Odaly Medeiros é natural de Caxias- MA, já foi vereador de Teresina.

Hoje a noite, às 19hs será celebrada na Igreja de São Sebastião, na cidade de União, a missa de 7º dia do falecimento de Paulo César Gomes. Esposo da amiga Elimar Castro e pai dos amigos: Pedro Henrique e Claudinês.

O Viola Music Teresina, na próxima sexta-feira estará recebendo a cantora Janaína Alves (Ex- Forró Real) cantando o melhor do forró, Xenhenhem e Dj Lucas Maurylio para um grande show. Mais informações através do (86)9-9557-0653.

Prezando por um meio de comunicação sério, imparcial e com credibilidade, a senhora Maria Francisca Fialho, professora Lucinha Costa e a professora Salete Costa, da cidade de União, fizeram assinatura com o nosso Jornal O Dia.

Deputado Átila Filho e sua esposa, advogada Gisela Freitas, médico ortopedista Albert Basílio Medeiros curtiram o Show da Banda Coldplay no último domingo no Rio de Janeiro.

Esse é o nome do herdeiro da cantora Japa com o musicista Diuliano Ramires, que nasceu no domingo pesando 3,140 kg e com 48 cm. Que Deus abençoe o pequeninho com saúde e amor.



Cantor Zezo Poutiguar, ontem trocou de idade, e recebeu inúmeras mensagens dos e das fãs. Parabéns! Querido!







Maria das Graças Targino, doutora em Ciência da Informação e Pós-Doutora em Jornalismo, está partindo para um curso de imersão em inglês com o intuito de preservar a língua inglesa, no Instituto De Línguas Ece, no Arquipélago Malt. Onde permanecerá até junho.





Forte abraço para o mestre Zé Cantor- Solteirões, que ontem comemorou mais um ano de vida. A Coluna deseja ao cantor saúde e sucessos.







Um Clik! Raul Júnior, Dr. Ricardo Campelo, Maria Alice Diniz e empresária Alexsandra Diniz curtiram juntos o Show da Banda Goldpaly, no Engenhão -Rio de Janeiro.







Raul Vasconcelos Júnior (diretor executivo das Óticas Diniz –Piauí) comemorou seu aniversário no último sábado (25) no Rio de Janeiro durante o Show do ColdPlay. Na foto ladeado pelo amigo, o advogado Dr. Ricardo.

