Fortaleza

O apresentador e radialista Eudes Ribeiro, da TV e Rádio Fm O Dia, circulou no final de semana em Fortaleza a negócios.

Festa de Aniversário

Forró Superid e Cantor Chicão dos Teclados, entre as atrações que farão Show dia 30 de abril, durante a Festa de Aniversário da cidade de Lagoa Alegre-Pi.

Báu do Real

Próxima sexta-feira (14) o Forró Real está de volta ao Viola Music Teresina, para um grande show de forró antigo. Ainda tem Janaína e Banda e Dj Lucas Maurylio para dividir o palco. Mais informações: (86)9-9557-0653.

Protesto

Moradores da Região de David Caldas, município de União, na segunda-feira interditaram a PI-112 na altura da localidade São João em protesto contra a falta de energia naquela região desde sábado. Com a palavra Equatorial !!!

Show do Thiaguinho

O projeto musical “Tardezinha”, liderado pelo cantor Thiaguinho, agora conta com patrocínio e ativações de marketing da Betnacional. O evento passará por diversas cidades brasileiras no decorrer do ano. Em Teresina, será no dia 15 de abril, no Estacionamento Theresina Hall.



Deputado Átila Lira, no último dia 07 (sexta-feira santa) emplacou nova idade e recebeu inúmeras felicitações.







Ainda é tempo de parabenizar, Edvaldo Sepúlveda (gerente administrativo do Grupo Pax União) que ontem completou mais um ano de vida.







Deputado estadual Georgiano Neto, deputado federal Júlio César, pré-candidato a prefeito de Miguel Alves Leo Viana recentemente estiveram reunidos em Teresina, tratando de melhorias para Miguel Alves.







Um Clik! No casal Elton Abreu e Remédios, que está a passeio por São Paulo e Aparecida.









Professor Marco Portela e Professor Claudenilton Lima, final de semana passado estiveram curtindo as lindas praias de Lagoinha e Paracuru –Ceará. O registro é da praia de Lagoinha.









É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no