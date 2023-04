A Cantora Taty Girl, está em tour de shows por São Paulo

Capital Alencarina

Os professores: Claudenilton Pereira Lima e Marcos Portela, estão em passeio pela cidade de Fortaleza, onde permanecem por lá até sábado.

Novo endereço

A Holding Do Geraldo Oliveira Administração E Negócios, está em novo endereço, agora localizada na Av. Frei Serafim, 1853 - Centro, Cep. 64.000-020 (Ao lado do Colégio Sagrado Coração de Jesus, "Colégio das Irmãs"). Sendo assim, só permanece no endereço antigo na Av. Rui Barbosa os seguintes setores/empresas: Caixa Matriz, Ótica Pax e CredPax.

Recolhimento

Segunda-feira pela manhã, o Clero da Arquidiocese de Teresina esteve reunido em um Momento de Recolhimento e Oração no Centro de Treinamento Pe. Tony Batista. Dom Juarez Marques conduziu o evento.

Encontro

Centro Universitário Santo Agostinho, vai realizar o II Encontro de Estética e Cosmética (Avanços e Desafios na Estética e Cosmetologia) nos dias 28 e 29 de Abril no Auditório Manoel Cipriano Lira. Inscreva- Se! Mais informações através (8603215-8700.

Festa Sábado de Aleluia

Banda Muleke Doido (Fortaleza), Gonzaga Lu e Osael Vaz, próximo sábado, estarão fazendo grande festa no Clube Mansão do Forró- Localidade Gabriel- Município de União.



Todo felicidade do mundo, para o deputado federal Átila Filho (PP) ilustre aniversariante do sábado passado(01).







Vivas! Para o professor José Amâncio, que emplacou nova idade no último sábado e festejou a data em Punta Del Leste-Uruguai.







Domingo que passou, teve almoço especial para comemorar os 95 anos de vida, da senhora Irene Reis da Rocha (nossa assinante da cidade de União).







Professor Jessé Barbosa da Silva, é finalista no Prêmio Led- Luz na Educação, uma iniciativa da Globo e da Fundação Roberto Marinho que incentiva práticas inovadoras na Educação







Registro do nascimento do pequeno Kadu, filho da cantora Japa e do musicista Diuliano Ramires, no último dia 26 de março em Teresina.





