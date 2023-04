Eliane, a Rainha do forró, estará de volta para mais um Show no Viola Music Teresina

Début

Já circulando os convites para o baile de 15 anos, de Maria Júlia (filha do casal Zé Wilson Mesquita Barros e Raqueilane Miranda Sampaio) que acontecerá dia 13 de maio no Buffet Arte Prime Festas em Teresina.

Nota 5

O Curso de Odontologia do Centro Universitário Santo Agostinho, recebeu nota 5 em avaliação do Ministério da Educação (MEC) atingido, assim, a nota máxima exigida pelo órgão. A direção da Unifsa agradece em especial, alunos, docentes e colaboradores.

Convite

Chegando em minhas mãos, o convite para aniversário do professor Evamar Viana, que acontecerá no próximo domingo (30) a noite em União. Mercy pelo convite!

Sextouu

Boate Apollo Teresina, sexta-feira agora (28) receberá o cantor Felipão (Vai Vagabundo)para um bom show , que terá ainda Álvaro Neto e CH Cantor. Vendas de Ingressos, (86)9-9592-1677-WhatsApp. Alô! Tonny Kerley!!!

Política

O senador Ciro Nogueira, foi reeleito presidente Nacional do Partido Progressistas, ontem durante Convenção Nacional do Partido em Brasília. O ex-deputado Átila Lira e o deputado federal Átila Melo Lira participaram da escolha de Ciro.

Eliane & Beto Barbosa

A Rainha do Forró, Eliane, estará de volta para mais um Show no Viola Music Teresina na próxima sexta-feira (28) e mais: PP Júnior e Dj Luca Maurylio e no Sábado dia 29, o Rei da Lambada, Beto Barbosa e Lilly Araújo e Dj Byron. Ingressos e lounge antecipados através (86)9-9557-0653.

Dia das Mães

O Madrugadão Paraíba voltou exclusivo no site do Armazém Paraíba e acontecerá de 27 e 29 de abril, das 22hs às 7hs com especial Dia das Mães, com preços baixos, produtos com entrega e montagem grátis em 10 vezes.



BODAS DE PRATA- Casal José Wilson Barros e Raqueilane Miranda Sampaio (Distribuidora Duda Frios e Ovos) quarta-feira passada completou 25 anos de casados. Por conta da data foi celebrada missa em ação de graças na Igreja de São João em Teresina.







COMEMORAÇÃO- Empresário França dos Santos ao lado da esposa Dapaz, da filha Gislem e do genro Mathues, recebeu amigos na sexta-feira (21) na Sede da Fiel em União, para comemorar seu aniversário.







CONGRESSO- Acadêmico de medicina, Sávio Dantas Soares (filho do casal Dunshee Fortes e Olenka) recentemente este participando de Congresso Emergência no Hospital das Clinicas na USP.







EVENTO- Os empresários: Roberto Ferreira, Aírton Rocha e Jhonathan Sousa, comandam a Label Cilada, com o Grupo Revelação no dia 13 de maio no Theresina Hall.







ANIVERSÁRIO- Elegante Dora Motta Veloso, esposa do médico Oscar Veloso, dia 14 de abril, brindou mais um ano de vida. Tim! Tim!







PARABÉNS- Ainda é tempo de parabenizar, o empresário Francisco das Chagas.... (Dunga) proprietário das Lojas União Calçados, que no último dia 16 de abril, trocou de idade. Na foto com a esposa, empresária Iraneide Reduzino.

