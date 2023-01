Show

A Cantora Taty Girl, se apresentará em show na cidade de Campo Largo do Piauí, dia 26 de janeiro, durante o aniversário da referida cidade.

Expedição Náutica em Porto

Dia 21 de janeiro, a 13ª Expedição Náutica “ Cromwell de Carvalho” será recepcionada com uma big festa na Churrascaria Beira Rio na cidade de Porto com café da manhã e show com Leide Santos, Forró Talismã, Glauber Nery e Paredão Chaves. Organização: Cleide Coêlho e Apoio: Prefeitura de Porto.

Aniversário

Próxima sexta-feira, dia 13, o senhor Raimundo José, fará festa para comemorar seus 80 anos de vida no Espaço Graças Pereira em União, com jantar e música ao vivo de Onofre Neto. Mercy pelo convite!

Concurso Público

A Prefeitura de União, através do prefeito Gustavo Conde Medeiros, está convocando 40 professores aprovados no Concurso Público- Edital 05/2022, realizado pela Prefeitura. A lista dos convocados foi publicado no Diário Oficial dos Municípios, e terá prazo de 30 dias para apresentação de documentos.

Sua Nota

São Sebastião

Está sendo festejado na capela de São Sebastião no Comando da Polícia Militar em Teresina e na cidade de União. Com missa-novena diariamente às 19hs, até o dia 20 de janeiro.

Viola Music

A cantora Eliane, animará na próxima sexta-feira (13) o primeiro show do forró do ano, participação da cantora Lilly Araújo e Dj Luca Maurilio. Adquira seu ingresso e lougue através do (86)99557-0653.



Empresário Tonny Kerley e sua Aline Luz, estão em passeio pelo Hawaii. O registro da foto foi no Haleakala Volcano em Maui.







Registro do batizado do pequeno Guilherme, ocorrido dia 27 de dezembro na Igreja N. S. Das Candeias. Na foto Guilherme com os pais: os advogados: Kalil Albuquerque e Jéssica Fortes (ao centro) e os padrinhos: Dunshee Fortes e Olenka (a esquerda) e Antônio Fortes e Danielle Albuquerque (a direita).









A bela Allane Januário, no último domingo ganhou requintado almoço para festejar seus 15 anos na cidade de União, organizado pelos seus pais: Claudenir Januário e Antônia Elza.







Toda felicidade do mundo para a linda Letícia da Paixão Lima, que ontem completou 15 anos. Letícia é filho do casal Claudemir Pereira Lima e Maria da Paixão Lima.

