A Encenação da Paixão de Cristo em Floriano será nos dias 07 e 08 de abril

Show em Altos

Próximo sábado, a cantora Mara Pavanelly e os cantores: Yury Pressão e Josué Bom de Faixa, farão mega Show no Clube Hunscarai em Altos. Informações! (86)9-9978-5803 /9-9948-0854/ 9-8133-0353. Vendas na Academia Hunscarai.

Artes de Março

A programação musical do Artes de Março prossegue no Teresina Shopping, está incrível, hoje Climério e Clodo se apresentam na Praça de Eventos. E no Piso Superior você confere a Exposição Mestre Expedito

Semana Santa

A Encenação da Paixão de Cristo, será nos dias: 07 e 08 de abril, no Teatro Cidade Cenográfica na cidade de Floriano com entrada franca. E terá atriz global Nivea Maria será Maria, o ator Guilherme Leicam será Jesus, o ator Nando Rodriguês será Pilatos e Roberto Berindelli será Caifás. Realização: Grupo Escalet de Teatro.

Visita

O deputado federal Átila Melo Lira (Átila Filho) na segunda-feira recebeu no seu escritório em Teresina, o prefeito de Santa Cruz dos Milagres, Dr. Wilney, juntamente com o presidente da Câmara da referida cidade, ver. Antônio Minervino e o presidente da Câmara de Corrente, ver. Salmeron Filho. Onde trataram de melhorias para seus municípios.

Falecimento

Morreu ontem em São Paulo, o empresário Rufino Damásio da Silva Filho, fundador do Grupo R. Damásio, aos 78 anos vítima de causas naturais. Minhas condolências ao amigo Danilo Damásio e familiares!

Projeto

Os deputados da Assembleia Legislativa do Piauí-Alepi, aprovaram ontem, o Projeto de Lei de nº 13/2023 que reajusta me 14,95% o piso dos professores da rede estadual de ensino. O projeto de Lei foi aprovado por unanimidade, em duas votações. A proposição define o piso da classe em R$ 4.420,55 aos professores com jornada de 40h semanais.

Miss Brasil FNBI

O Colunista Social, Nilo Araújo da cidade de Miguel Alves, foi escolhido para coordenação estadual do Concurso Miss Brasil FNBI no Piauí. Uma excelente escolha, Nilo é um eterno apaixonado por concursos de belezas. Parabéns!



Médico Dr. Aldo José Leal e sua esposa Edinólia, estão a passeio pelo País da Colômbia. Na foto o casal, circula no Bairro Getsêmani em Cartagena.







Presidente da Câmara Municipal de União, vereador Eduardo Bacelar que assumi no dia 01 de fevereiro a presidência da referida Casa Legislativa para o mandato 2023-2023, prometendo realizar um bom trabalho.







Registro fotográfico, da Fina da Copa Tróia 2023, realizada no sábado passado na cidade de União. Na foto: vereador Jr. Mota, Sérgio Oliveira, prefeito Gustavo Medeiros, Wesley (dono do time ML FUT O7- Campeão da Copa), Ariele Félix (musa da Copa (, Marcos Tróia (organizador da Copa) e vereador Jr. Viana.







Encabeçando a lista dos aniversariantes de hoje, o brilhante deputado estadual Firmino Paulo (PP). Desejamos sucessos e parabéns ao parlamentar.







Ainda é tempo de parabenizar, a suplente de vereadora de José de Freitas, Claudinha Freitas que no último dia 11 de março completou mais uma de vida.

