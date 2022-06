Tim! Tim! Para Nyell Ribeiro, que segunda-feira marcou no calendário e recebeu inúmeras mensagens de parabéns por conta da data.

Eleição

O Sindicato dos Bancários do Piauí (SEEBF/PI) realizou de 21 a 23 de junho, a eleição para o triênio 2022/2024. Com 97,05% dos votos, a chapa Lutar Unidos Direitos Garantidos – única registrada, foi eleita. A chapa é encabeçada pelo atual presidente, Odaly Medeiros e seu vice-presidente, Gilberto Soares.

São João Pet

O Parque da Cidadania recebeu no último sábado (25/06), o Arrastapet da Doctor Vet e Doctor Pet Boutique. O evento contou com doações de rações para as ONGs, Apipa, ⁣Lar do Nando, Protetores de Patinhas e Raissa Protetora.

Encontro Pedagógico

Aconteceu na segunda-feira, o XXIX Encontro Pedagógico, promovido pelo Centro Universitário Santo Agostinho no Auditório Clóvis Melo do Anexo II. O evento contou com a presença das autoridades: Yara Maria lira, Antonieta Lira, Átila Melo Lira, Indira Maria lira e Edijôfre Coelho, além da participação do palestrante Prof. Dr. Mário Sérgio Oliveira Swerts.

Festejo

Hoje encerra na cidade de São Pedro do Piauí, o festejo de São Pedro com missa às 9hs da manhã e procissão às 5hs da tarde pelas principais ruas da cidade, sob o comando do brilhante Padre Carvalho.

União Calçados -15 Anos

A Loja União Calçados Magazine da cidade de União, hoje completa 15 anos, nasci um sonho dos seus proprietários: José Francisco Alves de Souza (Dunga) e Iraneide Reduzino a exatamente a 15 anos atrás, com o sonho realizado e concretizado, foram abertas lojas em Lagoa Alegre, Teresina e Coelho Neto-MA. Por conta data comemorativa, a loja de União estará com produtos a partir de R$ 9,90.



Vereador de Teresina, Markim Costa e o titular da coluna Daniel Cardoso, encontro maravilhoso da feijoada do amigo Péricles Mendel no sábado passado no Espaço Cocobambu.







Dóris, André Nery, Lya Nery e Gilbero Silva (Leg Soluções)prestigiaram a mais badalada feijoada de Teresina, Feijoada do Péricles.







Empresária Van Fernandes (Rainha dos Supermercados do Piauí- Carvalho Super e Mercadão) e amiga Márcia Silva, presenças vip da IX do Péricles Mendel.







Ontem o cerimonialista da Universidade Federal do Piauí e gabaritado mestre de cerimônia, Manoel Veras foi alvo de comemorações por conta da sua nova idade. Parabéns!







O pequeno Diego Segundo, no sábado que passou ganhou linda festa pelos seus 2 aninhos de vida, o tema foi junino. Na foto o avó, empresário Zico Cunha e Silva, seus pais: médico Diego e Rúbia Sampaio Silva e o pequeno Segundo.







Átila Melo Lira (pró-reitor administrativo e financeiro), Prof. Dr. Mário Sérgio Oliveira Swets (...) Antonieta Lira Paz e Silva (pró-reitora de ensino) e Indira Melo Lira (pró-reitora administrativa e financeira) formaram mesa de honra durante o XXIX Encontro Pedagógico do Centro Universitário Santo Agostinho na última segunda-feira (27).







Hoje é dia de parabéns, para o microempresário Pedro Henrique de Castro (Loja União Acessórios e Assistência Técnica da cidade de União)que completa mais um ano de vida. Desejamos paz, felicidades, sucessos e vida longa.





















