A Prefeitura de União iniciou as comemorações dos 169 anos de emancipação política

169 Anos de União

A Prefeitura de União, através do prefeito Gustavo Medeiros, segunda-feira deu início as comemorações dos 169 anos de emancipação política do município, com inaugurações de obras de reformas da Unidade Básica de Saúde Prisco Medeiros, no povoado Soares; e das Unidades Escolares Rafael Capachu Magalhães, no São Bernardo, Joana Maria da Conceição, no Monte Castelo, e Creche Joana Pereira das Neves Rocha, na Gameleira.

Congresso Latino Americano Implantodontia

Começa amanhã em São Paulo e se estenderá até sábado (17)o Congresso Latino Americano de Implantodontia (Reabilitação Oral com Implantes) no Palácio das Convenções do Anhembi, o renomado dentista Francisco Gomes Leal participará.

Moda Paraíba

Que tal renovar o guarda-roupa? De 15 a 24 de setembro você não pode ficar de fora do Liquida Moda Paraíba. São ofertas exclusivas em confecções, calçados, tecidos e muito mais em até 10 vezes no cartão Paraíba e 12 vezes nos demais cartões.

Hoje

A Ação Social Arquidiocesana-Asa, promove o lançamento da cartilha “Fortalecendo o Trabalho em Rede em Defesa das Crianças e Adolescentes”, às 9h, no Salão da Igreja de Fátima (Zona Leste). O encarte foi totalmente elaborado por educandos dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos Casa de Zabelê, Novos Meninos e Meninas e Integrar.

Semana Científica



Centro Universitário Santo Agostinho, já nos preparativos para a 20ª Semana Científica que acontecerá no de 03 a 07 de outubro, com o tema “Cidadania e Interprofissionalidade com Valores para o Bem- estar Individual e Social”. Saiba mais pelo site: www.unifsa.com.br



Os educadores físicos e personal, Ktim Sampaio e Miguel Pierote curtiram o final de semana em Maceió- Alagoas! Onde festejaram o aniversário de Ktim Sampaio.







Ontem o renomado dentista-cirurgião do Piauí, Francisco Gomes Leal foi pequeno para tantos abraços e felicitações, por conta de sua nova idade. A coluna envia os parabéns!







Cantor Jonas Esticado, próxima sexta-feira fará show na cidade de União, em praça pública por conta dos 169 anos de emancipação politica da cidade.







A rainha do forró, cantora Eliane, também fará show na próxima sexta-feira (16) em comemoração aos 169 anos de União.







Domingo a dona Madalena Xavier (ao centro) completou 90 anos de vida e ganhou almoço especial com direito a parabéns em sua terra natal União. Na foto a mesma está ladeada pelos filhos(as): Raimundo, Lainha, Antônio, Salomé e Luzia.







Um click! Na ex- Miss Piauí, nutricionista: Priscila Karine e o esposo médico Dr. Aloísio Luz e os filhos, os gêmeos: Álvaro Luz e Pietro Luz, vestindo Terno & Cia, que está cheia de novidades.







Empresário Gean Fortes (de Lagoa Alegre) e sua esposa Elisângela Borges e suas filhas, marcaram presença na badala festa dos meus 50 anos.





Casal amigo, Elimar Januário e Paulo César Gomes, participou da Tardezinha do Dany, evento que festejo meu aniversário em julho.







Sol Moraes (técnica de enfermagem) amou a festa do meu aniversário.







Professor Ossian Melo ainda rasga elogios pela nossa festa de 50 anos de vida.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no