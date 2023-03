A solenidade de lançamento da 28ª caminhada da fraternidade será dia 24/03/2023

Caminhada da Fraternidade

A solenidade de lançamento da 28ª caminhada da fraternidade será realizada nesta sexta-feira (24), a partir das 8h, no centro pastoral Paulo vi. O evento, promovido pela ação social arquidiocesana (asa) da arquidiocese de Teresina. A edição 2023 apresentará o tema: “o amor chamou eu vou”.

Homenageada



Professora Rosa Maria Pereira Lima (in memória) teve seu dado a CMEI do Residencial Santa Helena pela Prefeitura de União, D. Rosa em 1971 assumiu a primeira sala de aula como professora leiga substituta do estado, em 1972 conclui o magistério no Instituto Antonino Freire e continuou como professora prestadora de serviços de 1972 a 1974 na Unidade Escolar Fenelon Castelo Branco. Conciliando a vida profissional casou-se em 1972 com Raimundo Alves de Lima com o qual formou uma família de 5 filho: Claudemir, Claudean (in memória), Claudenilton, Claudenice e Raimundo Júnior. Ainda em 1974 efetivou - se pelo Estado onde prestou 26 anos de serviços assumindo várias funções, foi diretora das escolas Benedito Moura, Marcos Parente, Murilo Braga, Padre Antônio do Rego, Departamento do Ensino Supletivo e Diretora do Pei (Programa de Educação Integral), aposentando em 1997. Ainda em 1995 começa a sua dedicação pela educação na Rede Municipal de União, anos mais tarde é nomeada a primeira diretora da Clivia Boa Vista, Lilasia Lobão Marques, Apae, Creche Haydee Costa Medeiros, Maria de Lourdes Miranda Craveiro e Padre Luís de Castro Brasileiro, e em 2004 conclui o curso de pedagogia pela ufpi e no ano de 2010 aposentou-se pelo município.

Mais Uma Igreja

A Arquidiocese de Teresina ganhou mais uma igreja no último domingo a Igreja de São José na lateral do Lar de Misericórdia na rua Professor Madeira com Av. Rio Poty no Horto Florestal, o arcebispo Dom Juarez Marques celebrou missa. Fique por dentro da programação das missas: Santa Missa: Terça e Sexta-Feira- 7h30/ Sábado-17h e Domingo:10h e 17h

Solenidade de Formatura

Prossegue hoje com Missa na Igreja de Fátima, às 19hs e amanhã a Colação de Grau na Elite Eventos, às 19hs30 as solenidades de formatura de Sérgio Luiz Oliveira Lobão Filho em Direito. Sérginho é filho do casal advogado Dr. Sérgio Lobão e Socorrinha Sampaio.



Família Pereira Lima- ladeando a foto da saudosa, professora Rosa Maria Pereira Lima (in memória) que deu nome a Creche Tia Rosa no Residencial Santa Helena, inaugurada na segunda-feira em União.







Primeira dama de União, Dra. Maria Clara Melo, prefeito Gustavo C. Medeiros e o senador Ciro Nogueiro autoridades que comandaram a inauguração do CMEI- Professora Rosa Maria Pereira Lima segunda-feira em União.







Ver. Raimundo, dep. est. Gustavo Neiva, dep. Átila Lira, prof. Claudenilton (filho da homenageada), pref. Gustavo Medeiros, ver. Jr. Mota, ver. Karina e secretário Francois, em frente a faixada principal da Creche Tia Rosa.







Adriana Sá, Superintendente Regional do Ministério do Trabalho e Previdência do Estado do Piauí, esteve reunida com o Procurador Chefe Dr. Edno Moura, fechando parceria com o Ministério Público do Trabalho, para o Projeto “Rede Piauiense Mulher e Trabalho” que vai tratar sobre políticas públicas de empregabilidade da mulher, da mulher deficiente e da mulher que sofre violência doméstica.







Comemorou na última segunda-feira, mais um ano de vida o estudante de Engenharia Civil Enzo Coelho. No registro Enzo é só felicidade.







Empresário GV, sexta-feira que passou, celebrou mais um ano de vida, com uma big festa em Clube de União, concentrando amigos e familiares.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no