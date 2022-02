Amanhã, acontecerá mais uma rodada do Campeonato Piauiense 2022 entre 4 de Julho X Altos

Futebol

Amanhã, acontecerá mais uma rodada do Campeonato Piauiense 2022 entre os times: 4 de Julho X Altos no Estádio Municipal de Ytacoatiara na cidade de Campo Maior, às 20hs.

Emenda Parlamentar

Deputado Federal Átila Lira, destinou emendar parlamentar no valor de 900 mil reais, para pavimentação asfáltica para várias ruas do município de União. O jovem Átila Filho representou seu pai, durante a assinatura da ordem de serviços na manhã de ontem em União.

Luto

Faleceu ontem em Teresina, Erice Napoleão Medeiros, irmã da escritora Lisete Napoleão. A coluna se solidariza com todos familiares nesse momento triste.

Beatificação

Tribunal Diocesano recolhe testemunhos para beatificação do Padre Pedro Balzi, a sessão de abertura aconteceu ontem com celebração da Santa Missa na Catedaral Nossa Senhora das Dores. Em caso de beatificação e canonização, Teresina pode ter seu primeiro santo reconhecido pelo Vaticano.

Mais Obras

Recentemente o prefeito de União, Gustavo Conde Medeiros assinou ordem de serviço para a Captação e Tratamento de Água do Sistema de Abastecimento de Novo Nilo com investimento de R$ 1.700.000,00. Mais de 600 famílias serão beneficiados no povoado.

Política

Vereador Jeová Alencar, presidente da Câmara de Teresina, falou ontem (08)que irá entregar seu pedido de desfiliação do MDB ainda essa semana.







Todo felicidade do mundo, para João Vasconcelos (coordenador do Teatro 4 de Setembro)que ontem completou mais um ano de vida. Parabéns!







A bela Celina Nery ontem promoveu festa intimista para comemora sua nova idade. Desejamos sucessos, saúde e tudo de bom em sua vida.







O bravo! Deputado Estadual, Firmino Paulo deixará o Progressistas para ingressar no Partido dos Trabalhadores, a informação foi anunciada pelo próprio deputado durante a abertura dos trabalhos legislativo na assembleia.







Professores: Clarindo Melo Júnior e Alice Oliveira, no último dia 03 de fevereiro brindaram 15 anos de casados (Bodas de Cristal). Viva Amor! Felicidades Mil.







Registro dos amigos: Raphael Victtor (radialista da Rádio Pioneira) e do Padre Gilberto Freitas (pároco da Paróquia Cristo Rei)que estão em visita ao Santuário Nacional de Nossa Aparecida- Aparecida-São Paulo.

