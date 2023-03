As orgazinadoras do Outlet Chic estão em contagem regressiva para a 21ª edição do evento

Outlet Chic

Marister Ramos e Roberta Rocha, orgazinadoras do Outlet Chic estão em contagem regressiva para a 21ª edição do evento que este ano comemora 10 anos de sucesso. A feira acontece nesse final de semana

78 Anos do Pcime



No último dia 13 de fevereiro o Patronato e Colégio Irmã Maria Eugênia da cidade de União, pertencente a Rede Cordimariana de Ensino, completou 78 anos de existência. E por conta da data, teve celebração eucarística e momento cívico alusivo às atividades de aniversário. O referido colégio, agora tem como diretora Irmã Raimundinha.

Presente

Agradecer o empresário Segisnando Alencar (TV Rádio Clube de Teresina)pelo linda agenda e calendário personalizados 50 Anos Rede Clube.

Em Therê

Quem circulou rapidinho em Teresina, foi o amigo Paulo Henrique Martins (ator e funcionário da Prefeitura do Rio)que reside na cidade do Rio de Janeiro.

Paixão de Cristo

A cidade de Floriano, sediará nos dias: 07 e 08 de Abril, no Teatro Cidade Cenográfica, às 20h com entrada franca. A atriz global Nivea Maria será Maria, o ator Guilherme Leicam será Jesus, o ator Nando Rodriguês será Pilatos e Roberto Berindelli será Caifás. Realização: Grupo Escalet de Teatro, direção César Crispim.

Festejo



Não se fala em outra coisa, a não ser do Festejo de São José em Altos, que tem inicio dia 09 de março, além das missas-novenas haverá grande Shows com Gleydson Gavião, Thullio Milionário, Mara Pavanelly e Josué Bom de Faixa.

Sexta- Forrozeira

Mais uma sexta-feira forrozeira no Viola Musica, dia 03 Março com a Banda Forró Cavalo de Pau, Xenhenhem e Dj Luca Maurylio. Garanta seu ingresso antecipado ou seu longe, através do (86)99557-0653.







Empresário e contabilista Ewerton Figueredo, sábado que passou (25) trocou nova idade. Aquele abraço e Parabéns! Na foto com a bela Eduarda Trindade.







Antoniel Ribeiro (produtor de eventos) no final de semana esteve no Rio de Janeiro, assistindo o desfile das Campeãs do Rio 2023.







Toda felicidade do mundo, para dona Deusa Reduzino, que na segunda-feira completou mais um ano de vida.







Deputado federal Átila Melo Lira (PP) ontem recebeu em seu gabinete em Brasília, o vereador de Teresina, Alan Brandão e o deputado estadual Wilson Brandão (ambos progressistas)onde discutiram ideias e projetos para o desenvolvimento do Piauí.

