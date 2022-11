Ator global, Malvino Salvador e sócios nos convidam para um coquetel em Teresina

Mais Cabelo

Ator global, Malvino Salvador e sócios nos convidam para um coquetel na Mais Cabelos, localizada na avenida Elias João Tajra, para comemorar o sucesso da Clinica na Cidade de Teresina, amanhã das 16hs às 20hs.

Secretário

Deputado Estadual Firmino Paulo (PT) recebeu convite do governador eleito Rafael Fonteles, para assumir a Secretaria de Irrigação do Estado do Piauí. Bravo! Bravíssimo!

Inscrições

A Casa de Zabelê, que atua junto a crianças e adolescentes vítimas de violações de direitos, está com matriculas abertas para os cursos profissionalizantes em Moda e Serigrafia. As inscrições podem ser feitas até dia 18 de novembro, através do perfil da instituição no Instagram (@casadezabelê) ou diretamente em sua sede, na Av. Pedro Freitas, bairro Vermelha.

Salãozinho de humor

Já estão abertas as inscrições para o 5° Salãozinho de Humor Humana Saúde, onde crianças com idade entre 06 e 12 podem inscrever seus trabalhos inéditos pelo site www.salaodehumor.com. As obras podem ser feitas em qualquer técnica e desenvolvidos nas linguagens do cartum/charge, caricatura ou quadrinhos/tirinhas. Nessa edição, o tema escolhido foi a “Amizade”. As melhores artes dos pequenos serão premiadas. O primeiro colocado ganhará R$ 600,00 e o segundo R$ 400,00.

Missa da Saudade

Acontece na próxima segunda-feira (14) a Missa da Saudade, celebração que é realizada na Pax União da Av. Miguel Rosa, às 19h. As pessoas que desejarem prestar homenagens ao seu ente querido, podem colocar o nome como intenção. Para mais informações: (86) 3222-3880.



Empresário e sócio da cantora Taty Girl, Berg Pedrosa e a esposa Fabiana Monteiro, estiveram sábado último em Teresina, curtindo o Show Baú Taty.







Dr. Dalvo Maia (um dos melhores cirurgião plástico do Brasil) e sua esposa Bianca, vieram de Fortaleza para curtirem o mega show da amiga, a cantora Taty Girl, sábado no Theresina Hall.







Um clik! Na bela Lílian Guimares e o esposo empresário Juraci Portela, e este jornalista e colunista social Daniel Cardoso, direto do Theresina Hall, show Baú da Taty.







Jornalista, escritora e professora doutora Maria das Graças Targino, hoje lança o Livro “Embarques e Desembarques” relatos de viagens, às 19hs na Livraria EntreLivros. Mercy pelo convite!







Ainda é tempo de parabenizar, Rodrigo Andreson Rodrigues (proprietário e administrador de Escritório de Advocacia em Teresina) que dia 30 de outubro completou mais um ano vida. Tim! Tim!

