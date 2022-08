Banda Mastruz com Leite se apresenta dia 03/09 no município de União

McDia Feliz

O McDia Feliz acontece neste sábado, dia 27 de agosto. O objetivo é arrecadar recursos, por meio da venda de tíquetes antecipados do Big Mac, para ajudar instituições filantrópicas que estão engajadas na prevenção e amparo de pacientes com câncer. A Rede Feminina de Combate ao Câncer (RFCC-PI) é a instituição beneficiada no Piauí.

Show

Uma das melhores bandas de forró do mundo, Mastruz com Leite se apresentará dia 03 de setembro na localidade Volta dos Cadetes- município de União. Alô! Loutor Federal Irapuã!

Condolências

Enviamos nossas a Família da Professora Concebida Sales, que faleceu no domingo em União e a Família do ex-vereador de União, Mathias Coutinho que faleceu no último dia 17 deste mês.



Ainda é tempo de parabenizar, irmã Zita Borges de Sousa (diretor do colégio religioso Patronato e Colégio Irmã Maria Eugênia da cidade de União)que aniversariou dia 18 de agosto.







A Empresária Van Fernandes receberá o título de cidadã Parnaibana. A homenagem está sendo realizada pela Câmara Municipal de Parnaíba e acontecerá quinta-feira, dia 25 de agosto.







A coluna parabeniza o senhor Raimundo Duda, aniversariante da última segunda-feira (22) e o empresário Zé Wilson Barros, aniversariante de ontem(23).







Toda felicidade do mundo, para a professora Maria de Jesus Rêgo que na sexta-feira emplacará nova idade.







Berede Cruz próximo sábado a noite, festejará seu aniversário na AABB de União, ao lado de um grupo seleto de amigos.







Manim Silva, proprietário do Post União, o site oficial que está cobrindo todas festividades do festejo de São Raimundo Nonato em União. Fez matéria exclusiva na tardezinha do Dany , evento que marcou meus 50 anos no mês de julho.







Empresária Cleide Coêlho, agendando passar seu final de semana em União, que está em festa com o festejo de São Raimundo. Entre as presenças vips, que esteve no meu aniversário no mês que passou.







Engenheiro Marcos Vinicius Costa e sua Jucélia, esse final de semana prestigiaram o festejo de S. Raimundo Nonato em União. Forram me abraçar dia 10 de julho em festa dos meus 50 anos.







Professora Joseni Santiago e o esposo Marcílio Pierote ( aniversariante do último dia 18) e o filho Wellington, marcam presença no evento Tardezinha do Dany, que ocorreu em julho na cidade de União.







Cleidiane Almeida e o filho Manoel e o esposo Domingos, amigos queridos que prestigiaram minha festa de 50 anos.







Casal Shully Oliveira e Ítalo, curtindo no melhor estilo a Tardezinha do Dany.

















É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no