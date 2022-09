Festejo

Hoje será celebrada EM Miguel Alves, a última missa-novena durante o Festejo de São Miguel Arcanjo (às 19hs)Noite do Vaqueiros. Seguida de Shows Musicais com a Banda Cavaleiros do Forró, Flaguim Moral, Big Dantas e Forró do Vaqueiro na Baixa.

Pistoleiro do Amor

Cantor José Orlando dia 21 de outubro fará a festa no Carangas da Vilmary. Os The Pé Inchado fará o show de abertura. Reservas de mesas: (86)9-9406-3154 e 9-9421-6201.

Missa de Sétimo Dia

Será celebrado, logo mais a noite , às 19hs, na Igreja Matriz de União, a missa de 7º dia em sufrágio da alma de Maria Alice Coutinho, esposa do médico Dr. Cláudio Ferreira (nosso assinante deste O Dia).

Contagem Regressiva

Para a 20ª Semana Científica do Centro Universitário Santo Agostinho, o tradicional evento acontecerá de 03 a 07 de outubro de 2022 em formato híbrido, com mais de 50 atividades presenciais e online, e certificação de 40 horas. Sabia mais no site: www.unifsa.com.br

Báu da Taty

Baú da Taty Girl chega a Teresina dia 05 de novembro. O evento traz os grandes sucessos da Taty Girl, juntamente a Walkyria Santos e Desejo de Menina, em uma noite inesquecível e acontecerá no Estacionamento do Centro de Convenções de Teresina.

Debut

Em mãos o convite para festa de 15 anos da bela Sabrina Sampaio (filha do casal Evandro Cardoso e Raquel Sampaio)que acontecerá dia 08 de outubro na cidade de União. Mercy!



Thiago Douglas, Oficial de Justiça em União e Professor de Direito Administrativo, festejou sábado passado seu aniversário no Sítio Antônio Sales, transcorrido dia 15, cercados por amigos de União, que conquistou durante todo esse tempo de trabalho.







Um Click! No Oficial de Justiça e professor de Direto Administrativo, Thiago Douglas e sua linda esposa, Advogada Bruna Abreu, que com estilo e simplicidade receberam os convidados no evento do “Boteco do Thiago”.







Prefeito de União, Gustavo Conde Medeiros ladeado pela esposa Dra. Maria Clara (1ª dama) e pela filha: Raquel Medeiros (Secretaria de Desenvolvimento) comandou a solenidade de Inauguração da Estação de Tratamento D´Água no Povoado Novo Nilo, no último dia 21 de setembro.







Deputado federal, Átila Lira prestigiou a Inauguração da Estação de Tratamento D´Água dia 21 de setembro em Novo Nilo- Município de União. Na foto com o cantor Zezo Potiguar que fez um mega show.







A Empresária Van Fernandes esteve na noite de segunda-feira palestrando no evento promovido por faculdade de Teresina em comemoração ao Dia do Administrador. Na ocasião, Van falou a respeito da sua história a frente do Carvalho, como também sobre os desafios e inovações que o Grupo Vanguarda.

