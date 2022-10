Baú da Taty Girl trará Walkyria Santos e Forró Desejo de Menina dia 05 de novembro

Contagem Regressiva

Tá chegando a hora, Teresina! Poucos dias nos separa do maior baú de forró da história! É o Baú da Taty, que trará Taty Girl, Walkyria Santos e Forró Desejo de Menina dia 05 de novembro no Estacionamento do Centro de Convenções. Ponto de Venda: Ingresse- Site ou App.





Bodas de Ouro

Próxima sexta-feira, 18hs30 uma missa em ação de graças, celebrará os 50 anos de casados de José Gastão e Alzenira seguido de um requintado jantar no Sítio do Dr. Gleyson Agradeço o convite a mim enviado.

Festejo

A cidade de Nossa dos Remédios ao Norte do Piauí, está festejando Nossa Senhora dos Remédios com missas novenas diariamente, ÀS 19hs até o dia 30 de outubro.

Mais Asfalto



O prefeito de União, Gustavo Conde Medeiros continua asfaltando mais ruas, desta vez a José Almeida e Benedito Craveiro. Nos próximos dias serão as ruas: São Pedro, Raimundo Sampaio e Aneirão Coutinho.

Carreata Outubro Rosa

A Rede Feminina de Combate ao Câncer do Piauí, promove nesta quinta-feira, dia 27, a “Carreata de Respeito Outubro Rosa”, que vai percorrer pontos estratégicos da avenida Raul Lopes para conscientizar a população sobre o diagnóstico e tratamento precoce. O evento é aberto à comunidade e a concentração será a partir das 17h no Sesc Cultural, localizado na avenida Raul Lopes.

Convenção Ótica Diniz

Há 20 anos à frente da maior rede de óticas do Piauí e Maranhão, a empresária Alexandra Diniz viajou a São Paulo com sua equipe de supervisores para participar da convenção em comemoração aos 30 anos das Óticas Diniz. Na oportunidade, ela recebeu 11 premiações que reafirmam o destaque nacional do padrão de lojas e atendimento oferecido pela empresária em suas mais de 20 lojas.

Almoço Premiado

Na próxima sexta-feira (28) o Grupo Vanguarda fará a entrega oficial de três carros HB20 e seis motos Honda CG 160 Fan para os vencedores da promoção dos trinta e seis anos do grupo, celebrado no dia 23 de setembro. O evento será um almoço no Mercadão Dirceu e contará com a presença da presidente do grupo, Van Fernandes, vencedores dos prêmios, colaboradores e demais membros da equipe.



Raul Vasconcelos, Xand Avião, Alexandra Diniz e Arione Diniz em noite de festa.







Alexandra Diniz e Raul Vasconcelos trouxeram 11 prêmios para casa.





Equipe Óticas Diniz Piauí em convenção nacional. Alexandra Diniz, Raul Vasconcelos, Gabriela Matos, Ladyanne Sales e Rafael Santana.





Presidente Dr. Tiago Santiago, Vice-Presidente, Dra. Sandra Moura Fé, Secretário Geral, Dr. Álvaro Melo e Tesoureiro Dr. Samuel Pinheiro. Diretoria que está à frente da Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas do Piauí.







Ainda é tempo de parabenizar, as irmãs: Mitália Caldas (gestora administrativa do Grupo Casa Nova) a esquerda, que aniversariou no último dia 21 e Verana Caldas ( assistente financeira do Grupo Casa Nova) a direita ,que aniversariou dia 22 de outubro.





