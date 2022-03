Cantor Eric Land, na próxima sexta-feira (04), fará show em Teresina

FDS na Apollo 11

Cantor Eric Land na próxima sexta-feira (04) fará show na Boate Apollo 11. Já o cantor Iohannes se apresentará no sábado dia 05 de março.

Hoje

A Igreja Católica, celebra a Quarta-Feira de Cinzas, início do Tempo Quaresmal dia de Jejum e Abstinência de Carne com celebrações por todo o Brasil.

Futebol

Mais uma partida de futebol pela Copa do Brasil, acontece hoje às 19hs no estádio Lindolfo Monteiro, entre Altos e Sport. Confira os valores da entrada, cadeira R$ 80,00, Arquibancada R$ 50,00 e Geral R$ 20,00.

Agenda Política

Deputado estadual Firmino Paulo, recentemente acompanhou o governador do Piauí , Wellington Dias em visitas pelas cidades Rio Grande, Pavussu, Brejo do Piauí e Tamboril do Piauí.

Show

A Banda Brasas do Forró, sexta-feira dia 04, fará show no Viola Music juntamente com a Banda Xenhenhem. Apartir da 21 horas.

Bloco Os Gatões

O Bloco de Rua mais tradicional da cidade de União, completou 40 anos de existência na segunda-feira. Devido a pandemia da Covid-19, a Família Sampaio, organizou uma carreta pelas principais ruas da cidade para marcar a data.

Festejo

A Paróquia de São José de Altos, convidando os fiéis para participar do Festejo de São José que terá início dia 09 de março e se estenderá até o dia 19, com novenas diariamente às 19hs, seguindo todos os protocolos de segurança que determina a OMS (uso de máscara, uso de álcool líquido e distanciamento).



Ainda é tempo de parabenizar o big empresário, Zico Cunha e Silva, que dia 20 de fevereiro completou mais um ano de vida.







Toda felicidade do mundo, para o cabeleireiro Fransquim Evangelista da cidade de Altos, que ontem completou 50 anos de vida.







Cantora Taty Girl, está com cd novo disponível no site e aplicativo sua música, gravado ao vivo no Colosso em Fortaleza.







Governador Wellington Dias, próximo sábado (05) emplacará nova idade. Antecipamos nossos parabéns para ilustre aniversariante.







Manin Rêgo (ex-deputado estadual e ex-prefeito de Barras)no final de semana festejou seu aniversario ao lado de familiares e amigos na cidade de Barras, seu aniversário transcorrido dia 20 de fevereiro.

