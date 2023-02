Coluna Classe A :Confira a programação do Carnaval de União

Carnaval

Confira! A Programação do Carnaval de União, na sexta-feira a avenida Filinto Rêgo e praça Gervásio Costa, estarão liberados para Paredões de Som, das 16hs a 4hs da manhã. De sábado a terça-feira haverá shows com Victor Fernandes, Rubynho (ex- Os Bambaz), Léo Cachorão, Chicão dos Teclados, Glauber Nery, Alê Rodrigues, Kaio Stronda, Wellington Tchê..Tchê, Chiquinho do Forró, Glauber Ferrari dentre outros.

Bodas de Açucar

A nossa diagramadora deste O Dia, Lidiane Oliveira e Sanderson Almeida, sábado passado completaram 10 anos de casados. A Coluna deseja Felicidades Mil, ao casal!!

Diálogos construção

O presidente do Sindicato da Indústria da Construção (Sinduscon Teresina), Guilherme Fortes, participou de um grupo de trabalho, em Brasília, relacionado ao programa “Minha Casa, Minha Vida”. Foram apresentados projetos e orçamentos para maior assertividade no lançamento. O presidente também teve a oportunidade de visitar a Caixa Econômica Federal e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, que tem como ministro o piauiense Wellington Dias. Durante o tempo na capital do país, ainda esteve com o deputado Átila Melo Lira para tratar de expectativas para o setor, como a preservação e apoio ao Fundo de Garantia.



Cantora Mara Pavanelly, fez uma bela apresentação durante o Zé Pereira de José de Freitas no último domingo. Em seu repertório musicas seus mais novos sucessos, baú e músicas do carnaval. Mara fez show em Teresina também. Shows (085)9-99622-7475.







Fenomenal Márcia Fellipe sacudiu o público domingo durante o tradicional Zé Pereira de José de Freitas 2023. No período de Carnaval, a cantora fará shows em: Barra do Corda,Chapadinha, Caxias, Codó (MA), Beberibe e Jaguaruana (Ce).







Empresário Luis Fernando e sua esposa, vereadora Helena Barros, curtiram de Camarote o Zé Pereira da cidade de José de Freitas em clima de muito amor.







Ao lado do badalado Chico Willian, conferi o Zé Pereira de José de Freitas, domingo passado. Onde circulamos nos Camarotes ,camarim e palco.







Claudinha Freitas (suplente de vereadora e coordenadora do Senac de José de Freitas) participou ao lado filho Lucas Freitas e a love Yasmim o Zé Pereira.







Paulo Craveiro, que esteve cobrindo todo o evento do Zé Pereira de José de Freitas no sábado e domingo para seu blog. Na foto o com este jornalista, Daniel Cardoso.







Funcionário da Master Contabilidade, Fausto Neto e a esposa, professora Toinha Santos, estão tomados de felicidade, após descobrirem o sexo do seu bebê, durante chá de revelação no último sábado, o bebê se chamará Genésio Ebrahim.

