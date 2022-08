Começará no próximo domingo às 19hs um dos mais tradicionais festejo da Região do Piauí

Bodas de Antimônio

Casal Segisnando Alencar (Rede Clube) e Regina Alencar na última sexta-feira completaram 53 anos de casados. A coluna deseja ao casal felicidades mil.

Trabalho

O prefeito de União, Gustavo Conde Medeiros não para de fazer obras de melhorias na cidade e no interior, como estradas, calçamentos, asfaltos, reformas de escolas e a construção de estação de tratamento dágua no Povoado Novo Nilo.

Festa no Viola

Kátia Cilene com sua voz inconfundível e um repertório especial, será apresentará com Cesinha Garcia e Dj Byron na próxima sexta-feira no Viola Music. Informações:(86)9-9557-0653.



Empresário Ewerton Figueiredo e sua Eduarda Trindade em festa na cidade de José de Freitas, onde estará abrindo um novo empreendimento Arena JF Beach Tênnis.







Toda felicidade do mundo para a professora Kelma Gallas (do Centro Universitário Santo Agostinho) que hoje completa mais um ano de vida. Tim! Tim!







Cantor Zé Cantor, sábado fez um mega show da cidade de José de Freitas, estive me seu camarim para bate-papo, onde fui informando com sua agende está cheia para muitos shows.







Com o tema homem arranha o pequeno Carlos Eduardo, ganhou festa organizada pelos pais e avós no sábado dia 13 na cidade de União. Na foto com pai Cleuton Amorim, Clésia (tia) Elisângela (avó), Cleciane (tia). pequeno Carlos, Osvaldo (avô), Elane (tia) e Naine (mãe).







Lucélia Saraíva e o professor Naylson, entre os vips que comemoraram meu aniversário de 50 anos em Julho.







Nutricionista Brenda Gardene e advogado Danilo Jales Oliveira (que recentemente abriram a Loja Oliveira Grãos e Cia- Produtos Naturais em União) prestigiaram o evento Tardezinha do Dany.







Carol Borges, aniversariante do último domingo (14)curti a caráter meu aniversário.







Casal Tânia Rêgo e Adeilton Barbosa(proprietário de empresa de segurança)em sintonia total durante o meu niver.







As primas: Fia Lima e Naninha Lima, entre o grupo selete de convidados da Festa de 50 anos deste colunista.





É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no