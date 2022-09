Começou dia 06/09 o Festejo de Nossa Senhora das Dores e se estenderá até o dia 16/09

Festejo de N.S. das Dores

Começou terça-feira o Festejo de Nossa Senhora das Dores (padroeira da Arquidiocese de Teresina)e se estenderá até o dia 16 de Setembro, com o tema “ Maria Modelo de Comunhão e Participação e Missão” diariamente está acontecendo recitação das dores de Nossa Senhora- às 18hs30, novena –às 19hs seguida de quermesses. Agradece a presença de todos, padre Klebert Viana.

Reinauguração

Próximo dia 14 do mês em que estamos, a empresária Jairene Borges estará reinaugurando com coquetel a ampliação da moda teen da Loja Malé Kids da avenida Homero Castelo,2005 sala 03. Mercy pelo convite!

Agenda Viola Music

Subirão no palco do Viola Music Teresina, na próxima sexta-feira (09) para grande festa, Gleydson Gavião, Léo Cachorão e Dj Luca. Já no sábado (10) para grande festa a Banda Moleca 100 Vergonha (Dão Lopes), Xenhenhem e os djs: Hudson e D´Luca. Mais informações pelo(86)9-9557-0653.

Aula Inaugural

Centro universitário Santo Agostinho, através do Núcleo de Pós- Graduação, realiza a Aula Inaugural do Curso de Fisioterapia Cardiorrespiratória com Ênfase em Reabilitação, com o tema “ Como prescrever exercícios terapêuticos no ambiente hospitalar” no dia 23 de setembro, às 14hs. A palestra será ministrada pelo Dr. Daniel Lago e mediada pelo coordenador de especialização, profº Dr. João Batista Raposo Mazulo Filho. Saiba mais pelo site: www.unifsa.com.br ou pelo (86)3215-8700.



Um click no empresário Zé Wilson (da Barros & Sampaio Frios e Alimentos) ao centro, com os empresários: Reginaldo Júnior e Van Fernandes ,durante o lançamento da Campanha de Aniversário de 36 anos do Carvalho Super e Carvalho Mercadão dia 31 de agosto no Espaço Coco Bambu.







Empresário Francisco das Chagas Cunha e Silva (Zico), ontem foi homenageado pela Loja Maçônica de União com o Troféu Mérito Empresarial “Barão de Gurguéia” Ano 2022 durante comemoração dos 42 anos da Loja. Na foto com sua filha, a advogada Rúbia Sampaio.







Funcionário Público e Poeta, Marcos Brito também foi homenageado pelo Loja Maçônica de União, com o Troféu Mérito Cultural “Barão de Gurguéia”. Na foto com sua esposa Irene Vaz.







José Rodriguês (gerente geral de União), Francisco Rabelo Filho (gerente de Barras). Mitália Caldas (sócia diretora administrativa do Grupo Casa Nova) e Belzamar Lima Caldas (presidente do Grupo Casa Nova) no final de semana passado, participaram da Expomóvel em Fortaleza.







Momento do Sorteio de 15 mil em compras da Loja União Calçados Magazine da União, por conta dos 15 anos da referida loja no sábado passado (03). Na foto Iraneide Reduzino (proprietária), Natália Reduzino (gerente) e Francisco Dunga (proprietário).







Professora e decoradora Maria Antônia Santos, no último dia 31 de agosto, festejou seus 52 anos de vida com um almoço regado de bebidas e com música ao vivo de Onofre Neto, na cidade de União.







Família: Nezim Pereira e Rosilene Miranda e a filha Bruna, conferiu minha festa de 50 anos, realizada em Julho.







Badalado Rafael Costa, deu o ar da graça em nossa festa de 50 anos de vida, sempre causando.







Aninha Rocha, curtiu do começou a Tardezinha do Dany, evento que celebrou minha nova idade.







Professor Ronayldo Rêgo, que vem dirigindo com competência o Colégio Ezequias Costa, do povoado Nono Nilo, também foi me prestigiar na festa dos meus 50 anos.









