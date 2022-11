Confira a Coluna Classe A de hoje, dia 25/11

Coquetel

Próxima sexta-feira (25) a Casa Jardim e Ivanária Sampaio, oferecem coquetel às 19hs para coquetel de lançamento da Cachaça Aviador. Grato! Pelo convite!

Novo Fies

Centro Universitário Santo Agostinho está informando que já está disponível o novo Calendário Extemporâneo aos novos participantes do Novo Fies (Caixa Sifes Web)para os que perderam o aditamento. Para saber mais, acesse: www.unifsa.com.br

Jogos do Brasil

O Carangas da Vilmary e Jockey, estão com tudo pronto para você assistir aos Jogo do Brasil . Com tvs instaladas em todos os espaços, climatizadores, música ao vivo e muita cerveja gelada, drinks, bebidas quentes e caranguejo.

Enlace Matrimonial

Advogado Sérgio Gonçalves do R. Motta Filho e a advogada Tássia Tôrres sábado próximo, às 19hs, estarão subindo ao altar da Igreja de São Cristóvão, bairro Morada do Sol para o tradicional Sim. Mercy pelo Convite!

Ordenação Sacerdotal

No último dia 05 de novembro, o badalado Padre Carvalho, pároco da Paróquia de São Pedro do Piauí, da cidade de São Pedro do Piauí, celebrou aniversário de Ordenação Sacerdotal. A Coluna roga a Deus e Nossa Senhora que lhe conceda muita luz e sabedoria na sua missão.

Show no Viola

Cantores: Leno & Mirella (Ex- Forró Desejo de Menina)se apresentarão sexta-feira próxima (25)durante uma noite apaixonada no Viola Music. Participação: CH Cantor e Dj Byron. Venda de ingressos antecipadas pelo whatsapp (9-9557-0853).



Toda felicidade do mundo, para o advogado Victor Coutinho Leal que domingo passado (20) completou mais um ano de vida. Parabéns! Na foto seu pai o renomado dentista, Francisco Gomes Leal.







Um registro do sim, do empresário ítalo Aranha e da servidora pública Isabella Barros, durante cerimonia religiosa na Igreja N.S. das Graças (Capelinha de Palha) dia 12 de novembro.







Empresário Júnior Nery, comemorou sua nova idade na última segunda-feira em picanharia de União, ao lado de familiares e amigos.







Antonieta Lira (diretora do Centro Universitário Santo Agostinho) representou a Faculdade, em convênio com Hemopi, durante a Campanha Intitulada com “Um Gesto de Amor”.







A equipe de profissionais da Ecoclínica esteve na manhã do último domingo (20/11) na Ação da Associação dos amigos e familiares das pessoas com Autismo - PRISMAS, realizada em parceria com o Grupo Geraldo Oliveira.

