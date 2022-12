Confira a ultima edição da Coluna Classe A de 2022

Patrimônio Vivo

A Associação dos Vaqueiros de União, foi agraciada pelo Governo do Estado do Piauí com o Título de “Patrimônio Vivo do Estado do Piauí ” em reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela Associação dos Vaqueiros de União por manter vivo a cultura do Vaqueiro, segunda-feira durante solenidade no Palácio de Karnak.

Lembranças de Natal

Muito grato! A Humanas Saúde (caneca personalizada), casal José Barros e Jairene Borges (camisa), advogado Dr. Gleyson V. de Carvalho (whisky)pelos presentes a mim enviados.

Feliz 2023

Que seja um ano de Prosperidade e muita Felicidade para todos nós. Em especial aos meus colaboradores(anunciantes), leitores, familiares e amigos e amigas. ..... Feliz 2023!!!

Saldo de Natal

Vestibular 2023

Lista

Professor José Amâncio, que no passado atuou como colunista social em Teresina, recentemente lançou a Lista Os Melhores do Ano. Como perguntar? Não ofende! Quando lançará a Lista Os Piores do Ano?

Medalha de Ouro

Jovem Alysson Almeida, 19 anos aluno do 2º ano de ensino médio da Escola Monsenhor Raimundo Melo, no bairro São Cristóvão em Teresina foi o único estudante piauiense a conquistar medalha de ouro na 17ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas-OBMEP.



Toda Felicidade do mundo, para Natalia Reduzino (gerente da Loja União Calçados Magazine de União)que no último dia 24 de dezembro completou mais um ano de vida. Tim! Tim!







Jornalista Sanny Rego (Clique União) e jogadora Valéria Cantuário (BemFica de Portugal)estão de férias em União. Na foto este jornalista amigo de vocês, Daniel Cardoso.











Clik! Do Amigo Secreto dos Digitais Influencers de União, que aconteceu no domingo que passou.







Domingo próximo(dia 01 de janeiro) Rafael Fonteles será empossado Governador do Estado do Piauí, durante solenidade na Assembleia Legislativa.









