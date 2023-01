Confira os destaques da Coluna Classe A desta quarta-feira, 18/01

Convite

Agradeço ao casal amigo, Rodrigo e Ana Célia Oliveira pelo convite para aniversário do filho Nícolas, que acontecerá dia 28 de janeiro no Espaço CPJA.

Nova Paróquia

Dia de 02 de Fevereiro, haverá a Instalação Canônica da Paróquia São Sebastião na cidade de União com presença de Dom Jacinto Brito, que apresentará o Pe. Arlan Martins como primeiro pároco.

Parabéns

Ainda é tempo de parabenizar, a professora e ex- primeira dama do Piauí, Helena Conde Medeiros que ontem emplacou nova idade. Dona Helena é mãe do prefeito de União, Gustavo Medeiros.

Baile do Péricles

Confra de Péricles Mendel, está a todo vapor na organização do Baile do Péricles, que acontecerá no dia 03 de Fevereiro na Mansão Bliss com animação do cantor Taty (ex- Banda Araketu).

Vagas de Trabalho

A Arcos Dourados, franquia responsável pela operação do McDonald’s em 20 países da América Latina e do Caribe, anuncia a abertura de vagas de trabalho para pessoas com deficiência em seus restaurantes em diversas cidades do Brasil, sendo três delas exclusivas para Teresina. Não há exigência de experiência anterior, pois todos os colaboradores recebem capacitação e treinamentos e passam por um estruturado programa de desenvolvimento, no qual aprimoram e desenvolvem habilidades, alcançando, assim, seu máximo potencial. Os interessados podem conferir os cargos disponíveis e se inscrever por meio do link www.mcdonalds.com.br/trabalhe-conosco. .

Confraternização

Os empresários Frank Fortes e Noé Fortes receberão convidados do meio social e eventos para confraternização na casa de eventos Mansão Bliss. O intuito é celebrarem o ano que se inicia e falarem sobre as novidades que trarão para a casa. O evento terá a decoração assinada pela decorada e arquiteta Lígia Veras. Mercy pelo convite!



Ontem a advogada Gisela Freitas, celebrou nova idade. Na foto com o esposo o deputado federal Átila Lira.







Empresário Carlos Nery no último dia 06 de janeiro, recebeu um grupo seleto de familiares e amigos para festejar seu aniversário. Na foto a esposa Clara.







Clik! Sr. Raimundo José durante sua festa de 80 anos de vida, comemorado na noite de sexta-feira em União. Na foto sua companheira Remédios e este jornalista Daniel Cardoso.







Essa é pequena Celline, que nasceu domingo na Maternidade Santa Fé em Teresina, para a alegria dos pais: Celina Nery e Gabriel.







A empresária Van Fernandes reuniu diretores, coordenadores, gerentes e demais lideranças do seu empreendimento para celebrar os resultados alcançados pelo grupo em 2022. No último sábado (14).O diretor Reginaldo Carvalho Junior marcou presença com a esposa Cecília Kalume.







Isac Nunes Rodrigues e Franciele Rodrigues, usaram roupas da Loja Terno & Cia de Piracuruca no dia seu enlace matrimonial. Felicidades aos recém casados.





