Confira os destaques da Coluna Classe A desta quarta-feira, 27/07

BODAS DE LINHO

Felicidades Mil, para vereador de Teresina, Markim Costa e Carol, que na segunda feira completaram 13 anos de casados.

ORDENAÇÃO SACERDOTAL

Pe. Carlos Lages, da Paróquia de São Sebastião, do bairro Todos, segunda-feira completou 35 anos e vida sacerdotal e por conta data houve missa especial.

RECIFE

Na companhia dos amigos, os professores: Claudenilton Lima (obrigado), Marco Portela e Iran Cunha, fui conhecer a linda e encantadora cidade de Recife.

CONDOLÊNCIAS

A coluna registra com pesar o falecimento do radialista J. Filho, no último dia 19 deste mês. Jota era um amigo querido e por muitos anos trabalhou na Rádio Clube de Teresina.



O prefeito Bruno Silva de Coelho Neto-MA e a primeira dama Dra. Andressa Silva prestigiaram a 6ª noite da Programação Cultural daquela cidade,onde teve como atração a cantora Samyra Show.







Passeio de Milhões, por Recife na companhia dos amigos: Marco Portela, Iran Cunha e Claudenilton Lima.



Casal empresário Dunga e Iraneide Reduzindo ( Lojas União Calçados)participou da minha Festa de 50 Anos, dia 10 de Julho.







Professor Cláudio e sua esposa, professora Patrícia Sampaio foram me abraçar por conta dos meus 50 anos.







Antônio Sales e a esposa Eunice e a filha Bibi ( proprietários do sítio que sediou a Festa Tarde do Dany) também marcaram presença .







Casal Murilo Ferreira e Alesandra ( que trocou de idade ontem)marcou presença do meu aniversário.







Clarindo melo júnior e Alice oliveira e os Filhos, também Conferiram a Festa Dos meus 50 anos.







Raimundo Duda e Miranda, o Casal amigo, que Foi me abraçar pela minha nova idade, Dia 10 De julho







O Casal Lya Nery e Gilberto silva (Dono Da empresa leg soluções- a marca da limpeza) estive Comigo Comemorando meus 50 anos De vida, no último Dia 10 De julho







juiz Fábio Ribeiro Sousa e sua bela esposa, Rosália Sampaio, prestigiaram a minha Festa De 50 anos De vida em minha terra natal, união







Rômulo Rego e Gabi, presenças notáveis na minha tardezinha do Dany, 50 anos De vida













