Dep.Federal Átila foi agraciado com a Comenda do Mérito ABMES da Educação Superior

Médico Cláudio Ferreira e a professora Nelsina Oliveira Lobão, prezando por um meio de comunicação sério e imparcial, fizeram assinaturas com este Jornal O Dia.

Luto

Faleceu na segunda-feira na cidade de União, o professor Antônio Martins da Rocha, pai dos amigos: Disraeli Rocha, Fenelon, Dante, Dierth, Dirce, Dilson e Délio. Doutor Antônio como era chamado, por muitos anos dirigiu com maestria o colégio Ginásio Filinto Rêgo.







Atilia Filho (pré-candidato a deputado federal), prefeita de Piripiri Jove Oliveira, Neto (diretor da Faculdade Chrisfapi) e advogado Gisela Freitas curtiram do Camarote da Chrisfapi o Pirifolia, o maior carnaval fora de época do Norte do Piauí.







Jornalista e assessora de imprensa, Roberta Rocha já está em Teresina, após férias em Paris e Londres.







Ainda é tempo de parabenizar, a professora Carmem Medeiros, que no domingo que passou completou mais um ano de vida.







Vereador Thiago Costa, de União, e a esposa Jurema e a filha Sofia, participaram da festa dos meus 50 anos









Em clima de Tardezinha do Dany, empresário Henrique Sampaio e a esposa Osmarina e filhas.







Marcos D´Tróia e sua Gilvane e a filha, conferiram o meu aniversário de 50 anos, no útlimo dia 10 de julho.







Casal 10, Lili e Flávio Viana em perfeita sintonia durante a Tardezinha do Dany.







A badalada Lilian Sales, que é formada em turismo, alegria garantida em nossa festa dos meus 50 anos;







Professora Liana Cardoso, amou a festa a nossa Tardezinha do Dany.







Carlos Nery e a esposa Clara e a filha Isabela, em registro fotográfico na festa dos 50 anos deste jornalista.







Em clima de love, Doris e André Nery, curtiram a Tardezinha do Dany.









































