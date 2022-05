Visita

Sérgio Gonçalves Motta (coordenador da Coordenadoria de Fomento a Irrigação- Cofir-Pi)ontem recebeu na coordenadoria a visita do líder político Ramon Café do município de Dirceu Arcoverde e os vereadores: Rodolfo Segundo, Aquilies Silva, Luciano do Pedro Belé e Levi que foram solicitar obras de melhorias para o município.

Projeto Seis e Meia

O Projeto Seis e Meia apresenta no próximo dia 26 de abril, o show da cantora maranhense Rita Benneditto, no Teatro 4 de Setembro. O show promete muita brasilidade, ritmo e música boa.

XII Semana da Enfermagem

Inscrições abertas para XII Semana da Enfermagem do Centro Universitário Santo Agostinho, com o tema “ A Enfermagem no Contexto Pandêmico pela Covid-19 que Lições Aprendemos” que acontecerá no período de 12 a 20 de Maio, com carga horária de 20hs. Mais informações pelo site: www.unifsa.com.br

Presentes

Obrigado a amiga jornalista Roberta Rocha (RR Assessoria de Comunicação) pela caixa de bombons de chocolates e agenda a mim enviada.

Funcionamento Comércio

O Sindicato dos Lojistas do Piauí (Sindilojas) divulgou os horários de funcionamento do comércio de Teresina para esta amanhã (21/04), feriado de Tiradentes. Conforme o sindicato, as lojas do Centro e dos bairros funcionarão até às 18h. Já as lojas da zona leste poderão funcionar até às 21h e os estabelecimentos comerciais dos shoppings funcionarão em horário normal.

TBT WS

Wesley Safadão, Taty Girl e Calcinha Preta, são as atrações que participarão da Festa TBT WS em Teresina, no próximo sábado (dia 23) na Arena Chevrolet.

Agenda da Lagosta

Banda Lagosta Bronzeada, se apresentará na sexta-feira agora (22) no Viola Music e no sábado (dia 23) na Churrascaria O Pequeirinho, às 16hs / a noite em União no Parque Aquático Os Abreus.



O pequeno Francisco Pedro, completou 5 aninhos de vida, dia 03 de abril, e as festinhas para comemorar a data continuam por todo esse mês, organizadas pelo o avó coruja, empresário Fontenele Brito.







As empresárias Marister Ramos e Roberta Rocha estão a frente do Outlet Chic há quase 10 anos e já deram start nos preparativos da próxima edição. Nos dias 29, 30 de abril e 01 de maio o Centro de Convenções de Teresina.







Casal empresário: Marco André Araújo e Ludmila Brasileiro, curtindo o melhor da noite teresinense.







Domingo que passou, a pequena Mariana completou um aninho de vida, e ganhou amor, carinho e beijos dos pais: Paulo Zabulon Neto e Draana Gabriela.







Belíssima Ana Maria Gonçalves, funcionária da CET-SEG, sábado passado festejou sua nova idade, ao lado de familiares.

