Miss Piauí Globo 2022

Contagem Regressiva para o maior concurso de beleza Piauí, que acontecerá dia 30 de Junho no Theresina Hall com transmissão pela O Dia TV, a partir de 20h30. O concurso contará com a participação de 10 lindas candidatas. O concurso conta com coordenação geral de Mariano Marques e produção de Tarciso de Carvalho e Shenia Magalhães.

ID Service da Mastercard

O Centro Universitário Santo Agostinho foi escolhido para fazer parte de um projeto piloto inovador de identificação, o Mastercard ID Service, apresentado no ID DAY, evento que ocorreu dia (08) de Junho, no auditório Clóvis Melo – Anexo II da instituição. Seus estudantes e colaboradores foram os primeiros brasileiros a fazerem parte desta rede mundial. O Mastercard ID Service é uma solução que reúne informações pessoais e podem ser usadas ao longo da vida em ambientes multidimensionais, tanto para a jornada escolar, quanto em compras e sistemas de saúde, mobilidade, entretenimento e outros, no Brasil e no exterior, em estrita concordância com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).Esse serviço trará benefícios para a rotina do UNIFSA, como: “O acesso a essa identidade digital desbloqueará experiências novas e aprimoráveis para as pessoas à medida que interagem com empresas, provedores de serviços e suas comunidades online. No UNIFSA, o recurso de identidade digital irá favorecer o acesso a livros na biblioteca e a realização de provas no formato digital, isso inicialmente, mas as possibilidades são muitas”.

Manhã de Sol



No próximo domingo (26), o Iate Clube de Teresina, realizará mais uma Manhã de Sol Junina, desta vez com as apresentações da Orquestra Sanfônica de Teresina e Lene Alves.

Condolências

Registramos com pesar, o falecimento do Sr. Onofre Machado (Bilú) na última segunda-feira em Teresina. O sepultamento aconteceu no município de União na manhã de ontem. Onofre exerceu em União, os cargos de oficial de justiça e vereador. A coluna envia os pêsames a todos familiares.

1ª Bom Jesus Agroshow

O deputado estadual Firmino Paulo esteve em Bom Jesus na última quinta-feira (16) e sexta-feira (17), participando da 1ª Bom Jesus Agroshow. Evento que contou com a exposição de maquinários, insumos agrícolas, animais, palestras e cursos voltados pro agronegócio, apresentações culturais e outras atividades. Estiveram ao lado do parlamentar o prefeito de Bom Jesus, Nestor Elvas e o vice-prefeito Alcindo Piauilino, os vereadores Odair, Clecio, Cristiano Miranda, Raimundo Neto, Ramón Neto e toda a equipe de secretários municipais.



Deputado Estadual, Firmino Paulo (PT) Prefeito de Bom Jesus - Nestor Elvas, primeira-dama Ana Kelly, durante a abertura da 1ª Bom Jesus Agroshow.







Jornalista e Colunista Social, Péricles Mendel (aqui do O Dia) próximo sábado comandará a IX Feijoada do Péricles no Espaço Coco Bambu, partir de meio dia.







Toda felicidade do mundo, para o deputado estadual Dr. Hélio (MDB)que ontem (21) trocou de idade. Na foto com sua linda esposa Tatiane Cabral.







O mister baby de lagoa alegre, João Miguel, é o New face da agência The Was Model. O pequeno segue se preparando para a competição do Mini Miss aperfeiçoando as habilidades em desfile e campanhas para lojas do seguimento infantil.







Jéssica Cristine, renomada makeup social, brindou sua nova idade no sábado passado em festa privê em União.







Ainda é tempo de parabenizar, Sérgio Gonçalves do Rêgo Motta, coordenador da Coordenadoria de Fomento a Irrigação Desenvolvimento Sustentável do Piauí, que ontem completou mais um ano de vida.







Van Fernandes e Reginaldo Júnior comandaram arraial animado no Grupo Vanguarda. Funcionários das lojas Carvalho Super e Mercadão do interior do Piauí e Maranhão vieram para Teresina. A festa foi animada pelo Trio Leo Dias e a Banda Rosa Xote.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no