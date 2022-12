Feliz Natal

Que o Menino Jesus, traga a cada Lar na Noite de Natal..... Fé, Amor, Saúde, Paz e Felicidades ....Em especial aos Lares dos meus Anunciantes, Familiares, Leitores, Assinantes e Amigos(as)... Feliz Natal.





Título de Cidadão I

O deputado estadual Firmino Paulo (PT) recebeu dia 14 de dezembro, o título de cidadão Bom-jesuense. A Cerimônia foi realizada na sede da Câmara Municipal de Bom Jesus e contou com a presença de todo o legislativo da cidade, homenageados e familiares. Os vereadores Odair Fonseca (presidente da Câmara), Clécio Batista, Cristiano Miranda, Raimundo Negreiros e Raimundo Neto foram os autores da proposição de entrega do Título de Cidadania ao parlamentar. O prefeito de Bom Jesus, Nestor Elvas, também esteve presente na solenidade.

Título de Cidadão II

Deputado federal Átila Melo Lira (PP) segunda-feira, recebeu o título de cidadão Barrense, através da proposição da vereadora Emília durante solenidade na Câmara Municipal de Barras. O seu pai, o deputado federal Átila Lira marcou presença.

Presente de Natal

Agradeço o mino de natal enviando pela direção do Hospital de Olhos Francisco Vilar. Mercy !

Play no Natal

Nesta sexta-feira(23) o Viola Music vai ficar pequeno para o Show da Banda Forró dos Plays e ainda Cezinha GARCIA E Dj Luca Maurylio. Garanta seu ingresso antecipado ou seu longe , informações: (86)9-9557-0653

Festa

Próximo domingo, a partir das 18hs o cantor Flaguim Moral se apresentará durante Festa no Clube Quente e Arrochado em Morro dos Pires- União. Participação: Banda Flagrantes do Forró e do cantor Chiquinho do Forró



Na noite de sexta-feira (16)o deputado estadual Firmino Paulo(PT)foi diplomado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Piauí para mais um mandato como deputado estadual. Na com sua esposa Giovanna.







Atila Melo Lira(pró-reitor administrativo e financeiro da Unifsa) foi diplomado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Piauí na sexta-feira (16)para o mandato de deputado federal. Na foto com os pais: Gracinha Melo e Átila Lira.







O apresentador Mariano Marques comemora o sucesso do Pré-Réveillon do Mariano realizado recentemente em buffet da capital. No registro Mariano com Neguinho da Beija-Flor e o casal Tarcísio Freire (Presidente do Iate Clube) e Carmelita Freire.







Suely França (comercial do Sistema O Dia) e Elaine Miranda (diretora do Portal O Dia) lindas e maravilhosas na Festa de Pré- Réveillon do apresentador Mariano Marques no último dia 13 de dezembro no Finess Buffet.







Colunista Social, Perícles Mendel na última quinta-feira (15) reuni amigos e familiares para celebrar sua nova idade na Boate Apollo 11. Na foto ladeado pelo casal Tânia Miranda e Dr. Valmir Miranda( presidente do Sistema O Dia de Comunicação)que marcou presença.







Empresário Junno Sousa e Denyse Carvalho, sábado passando anfitrionaram a turma da Marina Náutica Off- Road em confraternização no Vale do Tucunaré em União.







Empresário Alexandre Ponte e sua Juçara Lacerda em pura sintonia na Confra Marina Náutica Off- Road no Vale do Tucunaré em União.







Hannover Sanzyo, titular da Coluna Daniel Cardoso e empresária Cleide Coêlho em tarde maravilhosa de sábado na Confra Marina Naútica Off- Road.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no