Feirão de Natal

Neste sábado (10), de 6h30 às 13h, acontecerá o Feirão de Natal Moda Paraíba, na Guadalajara (Av. Getúlio Vargas, nº 1200, Tabuleta), para quem deseja antecipar as compras de Natal. São diversas opções de ofertas em confecções, calçados, moda casa e muito mais pelo menor preço, tudo em até 10 vezes no cartão Paraíba e 12 vezes nos demais cartões.

Expoapi

Prossegue no Parque de Exposição Agropecuária “ Dirceu Arcoverde” a 71ª Expoapi com leilões, exposição e shows musicais até domingo (11). Hoje tem show com Victor Amaral, Pedrinho Pegação, João Pisado e Thalia Ferreira.

Audiência

O Sindicato dos Médicos do Estado do Piauí, participou nesta segunda-feira (05.12) de uma audiência pública na Câmara Municipal para discutir sobre o desabastecimento de insumos em hospitais de Teresina e o endividamento da Fundação Municipal de Saúde – FMS.

Informação

O Grupo Vanguarda, das bandeiras Carvalho Super e Mercadão, informa aos seus clientes e parceiros que todas as lojas funcionarão normalmente no feriado de quinta-feira, 08.12, Dia de Nossa Senhora da Conceição.

Vestibular 2023

Vem ser Unifsa! São quase 25 anos de tradição no Ensino Superior do Piauí, desde 1998, conectando sonhos. Já estão abertas as inscrições para o Vestibular do Centro Universitário Santo Agostinho 2023.1 saiba mais, pelo site: www.unifsa.com.br

Jogo do Brasil

Próxima sexta-feira (9) a Seleção Brasileira está enfrentando a Seleção da Croácia pelas Quartas de Finais da Copa do Mundo FIFA, ao meio dia, direto do Estádio da Cidade de Educação.

Cargo

Zenaide Batista Lustosa Neta, foi convidada pelo governador eleito Rafael Fonteles para ser a Secretária de Estado das Mulheres. Bravo ! Bravissíma!



Vivas! Para o professor Claudenilton Pereira Lima (coordenador de gestão da Secretaria Mun. De Educação de União) que no último dia 01 de dezembro, completou mais um ano de vida.







Garotinho Davi Loran, sábado passado (03) fez sua primeira eucarística durante solenidade religiosa no Ginásio Coberto do Patronato e Colégio Irmã Eugênia de União. Na foto ladeado pelos seus pais: Rejeane Pereira e Antônio José e sua irmã Rayla.







A bela Maria Moraes (filha da professora Anne Eugênio) esteve entre os alunos do Patronato e Colégio Irmã Maria Eugênia de União, que fez sua Primeira Eucaristia no último sábado.







Prof. Dr. Alisson Gomes (coordenador do comitê organizador do CICS), Profa. Me. Ana Kelma Gallas ( membro do comitê organizador do CICS), Profa. Dra. Izabel Herika Cronemberger ( membro do comitê organizador do CICS), Antonieta Lira (Pró-reitora de Ensino do UNIFSA e presidente do comitê organizador do CICS) e Átila Lira (Pró-reitor Administrativo e Financeiro do UNIFSA)durante o I Congresso Internacional Ciência e Sociedade no Centro Universitário Santo Agostinho, realizado na última terça-feira (29).

