Nossa Senhora dos Remédios

Está sendo festejada nas cidades de União e Piripiri diariamente com missas-novenas, às 19hs. Em União aonde é padroeira, amanhã é dia do Vaqueiro, a festa religiosa se encerará no domingo com Missa Solene (às 9hs), Carreta saindo da Localidade (às 16hs) e Procissão com a imagem de Nossa Senhora da praça do Ginásio, às 18hs.

Micarina

Esse final de semana Teresina será palco do maior Carnaval Fora de Época, que será animada por grandes nomes do Axé com Bell Marques (Bloco Vumbora), Durval Lellys, Rafa e Pipo Marques, Claudinha Leite e Léo Santana.

X Jornada de Fisioterapia

Centro Universitário Santo Agostinho informando que a X Jornada de Fisioterapia acontecerá nos dias: 04 e 05 de novembro no Auditória Clóvis Melo no Anexo II Unifsa,com foco em acadêmicos e profissionais da área. Saiba mais em www.unifsa.com.br

Baú da Taty

O maior baú de forró da história está chegando em Teresina. A cantora Taty traz os grandes sucessos da sua carreira, com presença confirmada da cantora Walkyria Santos e Desejo de Menina (Alexsandro e Yara) dia 05 de novembro no Estacionamento do Centro de Convenções de Teresina. Pontos de venda Kalor- Riverside e Shopping Rio Poty.

Prouni- Lista de Espera

Atenção! Ingressante do Prouni, o Centro Universitário Santo Agostinho, informa o novo prazo da lista de espera 2022.2. O envio da documentação necessária para manifestarem interesse na lista de espera e comprovação de informações será até o dia 14 de outubro deste ano, com enviou da documentação para o e-mail: [email protected]

Festivais do Teatro

Está acontecendo desde terça-feira e se estenderá até sábado (15) o “II Encontro Nacional Confluência do Teatro Brasileiro- Poéticas da Cena Brasileira” no Complexo Cultural Clube dos Diários- Theatro 4 de setembro, auditório da Biblioteca Pública Desembargador Cromweel de Carvalho, Senac e Ruas do Centro de Teresina. Com 4 espetáculos e oficinas.

Parabéns

Ainda de parabenizar, o empresário Segisnando Alencar (TV Rádio Clube de Teresina) que na terça-feira completou mais um ano de vida. Tim! Tim!



Raul Vasconcelos Júnior, Alexsandra Diniz, Ladyanne Sales e Ernani Filho zarpam esta semana para São Paulo, onde participam da Convenção Anual das Óticas Diniz, a maior rede de óculos do Brasil. De lá, trarão muitas novidades e tendências do segmento ótico.







A bonita e meiga Sabrina Sampaio Cardoso, no sábado passado, ganhou uma glamorosa festa para comemorar seus 15 anos na cidade de União. Na foto ladeada pelos seus pais: Evandro Cardoso e Raquel Sampaio que organizaram o evento.







Toda Felicidade do Mundo, para o amigo empresário Dunshee Fortes, que no domingo (09) emplacou nova idade.







Deputado estadual Firmino Paulo participou segunda-feira (10) de uma solenidade de entrega de quatro veículos tipo pick-up 4×4, para a Agência de Defesa Agropecuária do Piauí. A governadora do Estado do Piauí Regina Sousa, a diretora geral da ADAPI Alexsandra Soares marcou presença.







Um click! Nos diretores do Centro Universitário Santo Agostinho. Átila Filho, Antonieta Lira, D. Yara Lira Paz e Silva, deputado Átila Lira, Indira Lira e Penelope Lira, durante as comemorações dos 24 anos da Unifsa, celebrado dia 06 de outubro.

