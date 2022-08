São Raimundo Nonato

Terminando hoje na cidade de União, o festejo do glorioso São Raimundo Nonato, com missa às 9hs/ 16hs- Carreata saindo da Comunidade São Felipe até a praça do Ginásio/ 18hs- Procissão saindo da praça do Ginásio até Igreja Matriz, seguida de benção do Santíssimo Sacramento e 21hs- Sorteio Show de Prêmios.

Espetáculo de repente

O 47º Festival de Violeiros do Norte e Nordeste já tem data para acontecer. Será nos dias 09 e 10 de setembro, a partir das 19h, no Teatro de Arena. O evento é uma realização do Ponto de Cultura da Casa do Cantador com apoio do Armazém Paraíba.

Convite

Agradeço o convite, da Rainha dos Supermercados do Piauí, Van Fernandes para o Lançamento da Campanha de Aniversário de 36 anos do Carvalho Super e Carvalho Mercadão, hoje às 19hs no Espaço Coco Bambu.

II Jornada de Medicina Veterinária

Estão abertas as inscrições para a II Jornada de Veterinária, realizada pelo Centro Universitário Santo Agostinho no período de 21 a 23 de Setembro com carga horária de 22hs. O evento contará com diversas palestras sobre as vertentes da Veterinária e as diferentes áreas de atuação, como clínica médica de roedores, fisioterapia e reabilitação em cães e gatos. Mais informações pelo (86)3215-8700 e site: www.unifsa.com.br



Ainda é tempo de parabenizar a jornalista Mara Beatriz Raulino (chefe do Cerimonial do Palácio de Karnak) que no último dia 26 de agosto completou mais um ano de vida.







Cantora Samyra Show sábado fez um mega show em União, em conversa com a Coluna, Samyra nos informou que está que tem muitos shows agendados para Piauí, Maranhão e Ceará.







Este jornalista Daniel Cardoso e o Ministro da Casa Civil , Ciro Nogueira, durante visita a cidade de União, na última sexta-feira (26).







Márcia Fellipe reuni uma multidão em praça pública da cidade União, na segunda-feira que curtiram um repertório com músicas atuais e o retrô da Marcinha (músicas antigas).







Prefeito de União, Gustavo Medeiros e a esposa Dra. Maria Clara (primeira dama) não param de receber elogios pela organização da cidade e pelos shows culturais durante o festejo de São Raimundo Nonato.







Empresário Carlos Leandro Melo e sua esposa, comandam amanhã, mais uma baile dançante na Cabana Dance em União. O casal marcou presença em meu niver de 50 anos.







Contabilista e musico Wellington Barbosa (proprietário da Banda Unissexi) e sua esposa a professora Raimunda, participaram da Tardezinha do Dany, evento que brindou meu aniversário no mês de julho.







Professora Conceição Sales, uma velha amiga, que me honrou bastante com sua presença na festa dos meus 50 anos.













